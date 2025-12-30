«Без интернета — как без воздуха»: в России люди вышли на стихийный протест из-за цифровой изоляции

В России зафиксировано очередное проявление локального протеста – на этот раз из-за системных отключений мобильного интернета. В поселке Красная Горка Нижегородской области несколько десятков жителей собрались на так называемый "народный восток" , чтобы публично обсудить проблему полного отсутствия связи.

Жители российского поселка вынуждены ездить за связью в другой город, чтобы пожаловаться властям (Фото: NN)

О ситуации сообщает региональный портал NN. По словам местных жителей, мобильный интернет является для них единственным каналом коммуникации с внешним миром. Прокладка оптоволоконной линии в поселок считается слишком дорогой, а альтернативных решений власти не предлагают.

От отсутствия связи страдают около 1500 человек. Среди них — школьники, которые не могут нормально учиться и взрослые, работающие дистанционно и зависящие от интернета для выполнения профессиональных обязанностей. По словам жителей, даже элементарные бытовые вопросы становятся проблемой – от онлайн-банкинга до вызова служб.

Во время собрания люди подписали коллективные обращения в различные инстанции и записали видеообращение к губернатору Нижегородской области. Впрочем, и здесь ситуация приобрела абсурдный характер: чтобы прислать видео, жителям пришлось ехать за интернетом в ближайший город Дзержинск.

Местные отмечают, что проблема не решается месяцами, а регулярные отключения лишь усиливают социальное напряжение. Ситуация в Красной Горке стала очередным примером того, как ограничения связи в регионах России все чаще вызывают открытое недовольство населения.

