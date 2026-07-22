Арестович ошелешив планом Зеленського-Єрмака від лютого 2022 року: що заявив

У вівторок, 21 липня, президент України Володимир Зеленський заявив про призначення головкомом ЗСУ Михайла Драпатого. Олександра Сирського президент відправив у відставку.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що добряче втомлене українське суспільство з прищуром дивиться на день подяки за призначення нового головнокомандувача. І правильно робить, зауважив він.

“Третій за чотири роки Головком означає, що план Зеленського-Єрмака від лютого 2022 року щодо скидання політичної відповідальності на військових, працює, як годинник — у нас немає третього за чотири роки Верховного Головнокомандувача”, — підкреслив він.

За його словами, технологія скидання відповідальності працює без перебоїв. Після призначення Драпатий тепер персонально винен за ТЦК, за “Скелю”, за звірства в навчальних центрах, за корупцію на закупівлях і за “м'ясні контратаки”, пояснив Арестович. Також додав, що десь за горизонтом поки що, але вже маячить четвертий Головком, а Президент — так само мудро і стомлено дивиться з висоти.

Колишній радник зауважив, що Сирський зібрав і забрав попередній негатив, але реальна ситуація інша. За його словами, це не “Сирський і Скеля”, “Сирський і ТЦК”, “Сирський і Федоров”, а “Зеленський, у якого Сирський і ТЦК, Сирський і Скеля і Сирський і Федоров”. За словами Арестовича головне, що не можна забувати.

"Війна влаштована просто — вся відповідальність на найголовнішому начальнику. Даю критерій — найближчим часом дивіться — чи Зеленський надаватиме Драпатому апаратну вагу в системі політичної влади України чи змусить випливати самому?.. У мене відповідь вже є, і я дуже був би радий перевзутися", — зазначив колишній радник.

Також він додав, що початок уже покладено — президент не має права згідно із законом призначати головкому без подання міністра оборони, якого немає зараз, є в.о. міністра — який у свою чергу не має права подавати президенту кандидатуру головкома.

“Так що формально — Драпатий ще й призначений із подвійним порушенням закону та будь-який військовослужбовець, громадянин та чиновник має повне право запитати його — а Ви, вибачте, хто?”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Арестович приховував страшну правду від українців.