Арестович ошарашил планом Зеленского-Ермака от февраля 2022 года: что заявил

Во вторник, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о назначении главкомом ВСУ Михаила Драпатого. Александра Сырского президент отправил в отставку.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что изрядно уставшее украинское общество с прищуром смотрит на день благодарности за назначение нового главнокомандующего. И правильно поступает, заметил он.

"Третий за четыре года Главком означает, что план Зеленского-Ермака от февраля 2022 года по сбросу политической ответственности на военных работает как часы — у нас нет третьего за четыре года Верховного Главнокомандующего", — подчеркнул он.

По его словам, технология сброса ответственности работает без перебоев. После назначения Драпатий теперь персонально виноват за ТЦК, за "Скалу", за зверства в учебных центрах, за коррупцию на закупках и за "мясные контратаки", объяснил Арестович. Также добавил, что где-то за горизонтом пока, но уже маячит четвертый Главком, а Президент – так же мудро и устало смотрит с высоты.

Бывший советник отметил, что Сырский собрал и забрал предыдущий негатив, но реальная ситуация другая. По его словам, это не "Сырский и Скала", "Сырский и ТЦК", "Сырский и Федоров", а "Зеленский, у которого Сырский и ТЦК, Сырский и Скала и Сырский и Федоров". По словам Арестовича, главное, что нельзя забывать.

"Война устроена просто – вся ответственность на самом главном начальнике. Даю критерий – в ближайшее время смотрите – будет ли Зеленский придавать Драпатому аппаратный вес в системе политической власти Украины или заставит выплывать самому?.. У меня ответ уже есть, и я очень был бы рад переобуться", – отметил бывший советник.

Также он добавил, что начало уже положено — президент не имеет права по закону назначать главкома без представления министра обороны, которого нет сейчас, есть и.о. министра – который в свою очередь не имеет права подавать президенту кандидатуру главкома.

"Так что формально – Драпатый еще и назначен с двойным нарушением закона и любой военнослужащий, гражданин и чиновник имеет полное право спросить его – а Вы, простите, кто?", – подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Арестович скрывал страшную правду от украинцев.