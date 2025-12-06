Амнистия не поможет: МУС не снимет ордер на арест Путина даже по условиям мирного договора Трампа

Проект мирного соглашения, в котором говорилось о возможной амнистии фигурантам военных преступлений, в частности президенту России Владимиру Путину, не заставил Международный уголовный суд пересмотреть свою позицию. Об этом сообщает Euronews.

Подозреваемый в преступлениях против человечности — ордер на арест Путина остается в силе

В пятницу в МУС заявили, что даже после достижения политических договоренностей, предусматривающих полную амнистию, ордера на арест Путина и еще пяти чиновников РФ останутся в силе. Для приостановки их действия необходима отдельная резолюция Совета Безопасности ООН, которая пока маловероятна.

"Если будет мирное соглашение, это политический процесс для Совета Безопасности. Но для нас это не отменяет правосудие", — отметила заместитель прокурора МКС Нажат Шамим Хан.

В МУС подчеркнули: даже если будет сделан временный перерыв, это не означает остановку производства. Суд действует на основе Римского устава и никакие политические уступки не способны автоматически аннулировать ордер.

Хан подчеркнула, что стремление к справедливости должно сопровождать любые мирные инициативы. Без ответственности не может быть устойчивого мира.

Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина по делу о незаконной депортации украинских детей. Также были подписаны ордера против пяти представителей РФ.

Документы МУС признают в 123 странах мира. Так что в случае прибытия Путина на их территорию он может быть задержан.

Контекстом для отказа упразднить ордер стала информация об участии зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в контактах с Москвой, а также заявления российских чиновников о мирном соглашении. Но украинские военные подчеркивают: эти переговоры только ширма для давления. На фронте РФ продолжает интенсивные боевые действия, не демонстрируя готовности к подлинному диалогу.

