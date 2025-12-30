Акціоніст Павло Крисевич покинув Росію після погроз ФСБ – заявив, що повернеться, коли вона стане вільною

Російський акціоніст і художник Павло Крисевич покинув Росію та наразі перебуває в безпеці за кордоном. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, заявивши, що змушений був виїхати після прямих погроз з боку співробітників ФСБ.

«Втекти з диктатури – як ковток повітря»: відомий російський акціоніст утік з РФ і мріє повернутися у вільну країну

За словами Крисевича, за кілька днів до звільнення зі спецприймальника його викликали до приміщення з вимкненим світлом, де двоє співробітників ФСБ фактично поставили ультиматум: або негайний виїзд з країни, або нове ув’язнення з погрозами для нього та його близьких.

Художник зазначив, що від’їзд із Росії став для нього болісним, але водночас емоційно сильним моментом. Він назвав це "унікальним почуттям ейфорії", яке виникає під час виходу з простору диктатури та несвободи. Водночас Крисевич підкреслив, що не вважає свій виїзд остаточним і мріє повернутися додому, але лише тоді, коли Росія стане вільною країною.

Павло Крисевич відомий гучними антивоєнними та анти репресивними акціями. У січні 2025 року він вийшов на свободу після 3,5 років колонії, куди був засуджений за перформанс на Красній площі — тоді він здійснив постріл у повітря та інсценував самогубство на знак протесту проти політичних репресій. Суд кваліфікував це як "хуліганство із застосуванням зброї".

Після звільнення тиск на художника не припинився. У квітні в його домі в Санкт-Петербурзі відбувся обшук у межах справи проти галериста Марата Гельмана. Надалі Крисевича неодноразово затримували за "дрібне хуліганство" — зокрема після акції із семафорною азбукою зі словом "Свободу" та фотосесії у ковбойському костюмі на ракеті-пам’ятнику в Підмосков’ї.

У грудні 2025 року, одразу після виходу зі спецприймальника, акціоніста знову затримали та заарештували ще на 12 діб. Після цього він ухвалив рішення залишити Росію.

Крисевич наголосив, що вірить у майбутнє без диктатури та сподівається, що колись зможе повернутися додому — вже в іншу, вільну Росію.

