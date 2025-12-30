Акционист Павел Крисевич покинул Россию после угроз ФСБ – заявил, что вернется, когда она станет свободной

Российский акционист и художник Павел Крисевич покинул Россию и находится в безопасности за рубежом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, заявив, что вынужден был уехать после прямых угроз со стороны сотрудников ФСБ.

«Убежать из диктатуры – как глоток воздуха»: известный российский акционист сбежал из РФ и мечтает вернуться в свободную страну

По словам Крисевича, за несколько дней до увольнения из спецприемника его вызвали в помещение с выключенным светом, где двое сотрудников ФСБ фактически поставили ультиматум: либо немедленный выезд из страны, либо новое заключение с угрозами для него и его близких.

Художник отметил, что отъезд из России стал для него болезненным, но в то же время эмоционально сильным моментом. Он назвал это "уникальным чувством эйфории", возникающим при выходе из пространства диктатуры и несвободы. В то же время, Крисевич подчеркнул, что не считает свой выезд окончательным и мечтает вернуться домой, но только тогда, когда Россия станет свободной страной.

Павел Крисевич известен громкими антивоенными и антирепрессивными акциями. В январе 2025 года он вышел на свободу после 3,5 лет колонии, куда был осужден за перформанс на Красной площади — тогда он совершил выстрел в воздух и инсценировал самоубийство в знак протеста против политических репрессий. Суд квалифицировал это как "хулиганство с применением оружия".

После увольнения давление на художника не прекратилось. В апреле в его доме в Санкт-Петербурге прошел обыск в рамках дела против галериста Марата Гельмана. В дальнейшем Крисевича неоднократно задерживали за "мелкое хулиганство" — в частности, после акции с семафорной азбукой со словом "Свободу" и фотосессии в ковбойском костюме на ракете-памятнике в Подмосковье.

В декабре 2025 года, сразу после выхода из спецприемника, акционера снова задержали и арестовали еще на 12 суток. После этого он принял решение покинуть Россию.

Крисевич подчеркнул, что верит в будущее без диктатуры и надеется, что сможет вернуться домой — уже в другую, свободную Россию.

