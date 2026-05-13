Адвокат Єрмака “зламався”: що пішло не так на судовому засіданні (ВІДЕО)

У середу, 13 травня, Вищий антикорупційний суд провів друге засідання щодо обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Єрмаку інкримінують участь у злочинному угрупованні, яке, як зазначає встановило слідство, легалізовувало незаконно привласнені кошти через будівництво котеджного містечка “Династія” у Київській області. Всього, за даними слідства, планували побудувати 5 будинків, з них 4 — для проживання й один будинок — для спільного користування.

Прокурори у справі подали клопотання взяти Єрмака під варту з можливістю внесення застави розміром у 180 млн грн.

Під час судового засідання Ігор Фомін потрапив у курйозну ситуацію, розповідаючи про посади Єрмака. В мережі інтернет вже ширяться меми.

Адвокат почав розповідати: “Ну, вибачте, він багато років, ну, куди подінеш, був, він спочатку був народним депутатом”. Єрмак почав активно заперечувати. “Не були? А вибачте”, — продовжив адвокат. І знову ж таки продовжив: “Був не народним, так. Депутатом нашого парламенту, вибачте. Далі він був... Депутатом парламенту”. Єрмак поправив адвоката. Зазначив що був консультантом. Далі адвокат таки правильно назвав колишню посаду Єрмака — керівник Офісу президента.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, Справа колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, якому 11 травня 2026 року офіційно вручили підозру, стала найгучнішим антикорупційним процесом останніх років. Ця подія може кардинально змінити політичний ландшафт, адже людина, яку називали "другою за впливовістю в країні", тепер опинилася на лаві підсудних. Для президента України Володимира Зеленського цей скандал є серйозним репутаційним викликом.