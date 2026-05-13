Адвокат Ермака "сломался": что пошло не так на судебном заседании (ВИДЕО)

В среду, 13 мая, Высший антикоррупционный суд провел второе заседание по избранию меры пресечения экс-руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Ермаку инкриминируют участие в преступной группировке, которая, как отмечает установившее следствие, легализовывала незаконно присвоенные средства через строительство коттеджного городка "Династия" в Киевской области. Всего, по данным следствия, планировали построить 5 домов, из них 4 – для проживания и один дом – для совместного пользования.

Прокуроры по делу подали ходатайство взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 180 млн грн.

Во время судебного заседания Игорь Фомин попал в курьезную ситуацию, рассказывая о должностях Ермака. В сети интернет уже распространяются мемы.

Адвокат начал рассказывать: "Ну, извините, он много лет, ну, куда денешь, был, он сначала был народным депутатом". Ермак начал активно возражать. "Не были? А простите", — продолжил адвокат. И опять же продолжил: "Был не народным, да. Депутатом нашего парламента, извините. Дальше он был... Депутатом парламента". Ермак поправил адвоката. Отметил, что был консультантом. Далее адвокат таки правильно назвал прежний пост Ермака – руководитель Офиса президента.

