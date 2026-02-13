"А ты не хочешь меньше смертей?": Гончаренко резко обратился к Зеленскому

Народный депутат Алексей Гончаренко публично раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о возможном мирном соглашении и политических мотивах Дональда Трампа.

Гончаренко про слова Зеленского

Ранее Зеленский отметил, что для Трампа наиболее выгодной ситуацией было бы достижение мирного соглашения до выборов, ведь это стало бы для него значимой политической победой. Президент также подчеркнул, что Трамп хочет уменьшить количество смертей, однако в то же время подчеркнул и политический аспект такого шага.

Гончаренко назвал эти слова циничными и недопустимыми. По его словам, сама постановка вопроса в категориях политической выгоды выглядит безнравственной на фоне ежедневных потерь на фронте.

Депутат заявил, что поражен тем, что о прекращении убийств, по его мнению, больше говорит американский политик, чем украинские власти. В своей эмоциональной реакции он подверг сомнению приоритеты руководства страны и заявил, что тема человеческих жизней не может подаваться через призму политических дивидендов.

Он также предположил, что власти сосредоточены на мобилизационном ресурсе, а не на поиске путей завершения войны.

Заявление Гончаренко уже вызвало активное обсуждение в политической среде и соцсетях.

