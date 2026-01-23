Народна депутатка Ніна Южаніна розкритикувала державну програму "Зимова підтримка", назвавши її продовження "зимовим популізмом". Хоча мережа партнерів, де можна витратити кошти, розширюється і незабаром до неї долучаться "Епіцентр" та "Рукавичка", Южаніна ставить під сумнів ефективність такої допомоги в умовах енергетичної кризи.

«Зимовий популізм» чи енергетична стійкість: у Раді розкритикували пріоритети використання 18 мільярдів гривень

За офіційними даними Мінекономіки, "кошти отримали понад 17,8 млн осіб", а загальний обсяг виплат склав "майже 18 млрд грн бюджетних коштів". При цьому "вже витрачено понад 11,6 млрд грн, з яких близько 80% — на оплату комунальних послуг".

Однак ключове питання, яке піднімає депутатка: "Чи вирішила ця програма бодай одну системну проблему?". Вона наголошує на потребах тих, "хто по 18–20 годин на добу без електроенергії і тепла", і змушений витрачати значні суми на генератори та пальне.

На думку Южаніної, 18 мільярдів гривень — це сума, за яку держава могла б "профінансувати створення або підсилення децентралізованих джерел електроенергії" або "інвестувати у захист енергетичної інфраструктури".

Натомість, за її словами, ми спостерігаємо "розширення списку магазинів, де можна витратити бюджетні кошти, і паралельно — екстрені відключення, блекаути та авральні рішення". Южаніна підкреслює, що питання полягає у пріоритетах: "короткостроковий ефект для статистики чи довгострокова енергетична стійкість країни".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував роботу державних цифрових сервісів через неможливість оформити нові дитячі виплати онлайн. За його словами, попри старт програми у січні, батьки стикнулися з технічними перешкодами.