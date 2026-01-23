Народный депутат Нина Южанина раскритиковала государственную программу "Зимняя поддержка", назвав ее продолжением "зимнего популизма". Хотя сеть партнеров, где можно потратить средства, расширяется и вскоре к ней присоединятся "Эпицентр" и "Рукавичка", Южанина ставит под сомнение эффективность такой помощи в условиях энергетического кризиса.

«Зимний популизм» или энергетическая устойчивость: в Раде раскритиковали приоритеты использования 18 миллиардов гривен

По официальным данным Минэкономики, "средства получили более 17,8 млн человек", а общий объем выплат составил "почти 18 млрд грн бюджетных средств". При этом "уже израсходовано более 11,6 млрд грн, из которых около 80% — на оплату коммунальных услуг".

Однако ключевой вопрос, поднимаемый депутатом: "Решила ли эта программа хотя бы одну системную проблему?". Она отмечает потребности тех, "кто по 18–20 часов в сутки без электроэнергии и тепла", и вынужден тратить значительные суммы на генераторы и топливо.

По мнению Южаниной, 18 миллиардов гривен — это сумма, за которую государство могло бы профинансировать создание или усиление децентрализованных источников электроэнергии или инвестировать в защиту энергетической инфраструктуры.

По ее словам, мы наблюдаем "расширение списка магазинов, где можно потратить бюджетные средства, и параллельно — экстренные отключения, блекауты и авральные решения". Южанина подчеркивает, что вопрос заключается в приоритетах: "краткосрочный эффект для статистики или долгосрочная энергетическая устойчивость страны".

