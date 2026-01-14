Затримання «на гарячому» у Раді: чому історія з Тимошенко стала справжнім успіхом НАБУ

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно високо оцінила роботу НАБУ та САП у резонансній справі щодо затримання чинного народного депутата та голови парламентської фракції Юлії Тимошенко.

Юлія Тимошенко. Фото: із відкритих джерел

За словами експерта, антикорупційні органи затримали "на гарячому" не просто депутата Верховної Ради, а одну з найбільш досвідчених і впливових фігур у парламенті.

Експерт наголосила, що йдеться про політикиню, яка зуміла пережити більшість своїх колег ще з 1990-х років і протягом десятиліть залишалася в активній політиці зі стабільними рейтингами.

Особливо цікавим моментом експерт назвала роль заявника у цій справі. За його словами, "торпедою", яка фактично потопила керівницю фракції, став чинний народний депутат. Саме він, як зазначає Іван Ступак, записував розмови, збирав докази та особисто передав гроші до так званого бек-офісу очільниці фракції.

Експерт припускає, що викривач може бути позафракційним депутатом, який, за згадками на оприлюднених записах, має у своїй команді ще кількох парламентарів.

Водночас Олеся Яхно підкреслює, що незалежно від деталей, проведена операція є серйозним успіхом для антикорупційних органів.

Експерт застерігає, що найскладніший етап справи ще попереду – судовий розгляд. На його думку, обвинувачену сторону захищатимуть "найкращі з кращих" адвокатів країни, а процес буде складним і тривалим.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео та аудіозаписи у справі про можливий підкуп народних депутатів за голосування щодо окремих законопроєктів. У матеріалах слідства фігурує керівник однієї з парламентських фракцій, якою, за версією правоохоронців, є лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Про це повідомили НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання хабарів низкою депутатів, підозрювана Тимошенко ініціювала переговори з окремими парламентарями. Йшлося про запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльне голосування.



