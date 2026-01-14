Задержание «на горячем» в Раде: почему история с Тимошенко стала настоящим успехом НАБУ

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно высоко оценила работу НАБУ и САП по резонансному делу о задержании действующего народного депутата и главы парламентской фракции Юлии Тимошенко.

Юлия Тимошенко. Фото: из открытых источников

По словам эксперта, антикоррупционные органы задержали "на горячем" не просто депутата Верховной Рады, а одну из наиболее опытных и влиятельных фигур в парламенте.

Эксперт подчеркнула, что речь идет о политике, которая сумела пережить большинство своих коллег еще с 1990-х годов и на протяжении десятилетий оставалась в активной политике со стабильными рейтингами.

Особо интересным моментом эксперт назвала роль заявителя в этом деле. По его словам, "торпедой", фактически потопившей руководительницу фракции, стал действующий народный депутат. Именно он, как отмечает Иван Ступак, записывал разговоры, собирал доказательства и лично передал деньги в так называемый бэк-офис главы фракции.

Эксперт предполагает, что обличитель может быть внефракционным депутатом, по упоминаниям на обнародованных записях, имеющем в своей команде еще нескольких парламентариев.

В то же время, Олеся Яхно подчеркивает, что независимо от деталей, проведенная операция является серьезным успехом для антикоррупционных органов.

Эксперт предостерегает, что самый сложный этап дела еще впереди – судебное разбирательство. По его мнению, обвиняемую сторону будут защищать "лучшие из лучших" адвокатов страны, а процесс будет сложным и длительным.

Читайте на портале "Комментарии" — Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео и аудиозаписи по делу о возможном подкупе народных депутатов за голосование по отдельным законопроектам. В материалах следствия фигурирует руководитель одной из парламентских фракций, которой, по версии правоохранителей, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Об этом сообщили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов получения взяток рядом депутатов, подозреваемая Тимошенко инициировала переговоры с отдельными парламентариями. Речь шла о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное голосование.



