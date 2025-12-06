Зарплати нардепів зростуть: антикорупційний крок чи навпаки

Після прийняття Верховною Радою Бюджету-2026 у мережі досить жваво продовжує обговорюватися питання підвищення зарплат народним обранцям. Періодично і самі нардепи висловлюються щодо цього. Так нардеп від “Слуги народу” Руслан Горбенко назвав підвищення додаткових виплат нардепам до 200 тисяч у держбюджеті на 2026 рік “антикорупційною правкою”. Парламентар переконаний, що додаткові гроші допоможуть жити чесно тим, хто цього хоче. У свою чергу народний депутат, ексчлен забороненої ОПЗЖ Анатолій Бурмич заявив, що депутат “повинен бути незалежним” і “не повинен ходити в рваних штанях”. Чи убезпечить таке підвищення зарплат народних обранців від корупції? І чим потрібний це крок, коли в країні продовжується війна і є великі проблеми з бюджетом? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, зібравши думки експертів.

Підвищення зарплат нардепам

Для підняття зарплат нардепам обрали найбільш невдалий момент

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, ситуація з зарплатою народних депутатів від 28 до 40 тисяч гривень є абсолютно неприйнятною, оскільки це люди, які розпоряджаються сотнями мільярдів гривень, приймаючи бюджет. До того ж, зауважує експерт, це виключно невелика частина людей, які обрані представляти весь суспільний інтерес.

"Коли у міністрів, директорів державних підприємств, заступників міністрів зарплатня значно вища, ніж у народного депутата, то сама по собі ця ситуація є, як мінімум, нелогічною. Як максимум – самообманом, що народні депутати реально на такі гроші живуть і можуть виживати. Тому безперечно це потрібно змінювати", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Відповідаючи на запитання, чи може підняття зарплат нардепам стати ефективним запобіжником від корупції, то експерт говорить, що жодним чином – ні. Але при цьому Олег Саакян уточнює, що така низька зарплатня є навпаки провокуючим фактором корупції.

"Тому цей крок обов'язковий, але дуже і дуже недостатній. І сам по собі взагалі не може бути віднесений до антикорупційного, але для цієї ініціативи зараз обрано найгірший із можливих моментів. Оскільки саме зараз вкрай актуальне питання забезпечення фронту. І, перш за все, заробітних плат для військовослужбовців, де накопичилась ціла низка несправедливостей. І зрозуміло, що, коли військовий, який знаходиться поза зоною бойових дій, отримує 20 тисяч гривень, то варто розуміти, що у нього є родина, оренда за квартиру, ймовірно є літні батьки, є купа різних видатків, які нікуди від нього не ділися з моменту, коли він поступив на службу. Ба більше і сама служба лише на словах це на повному забезпеченні. На правду кожен з військових може розповісти про шалений список тих речей, які доводиться купувати за власний кошт, те, що необхідно оплачувати. Довгий список видатків у військових, які пов'язані з персональним забезпеченням. На цьому тлі підняття зарплат депутатами, коли в країні не все гаразд є нелегітимним кроком в очах суспільства. І навпаки посилює соціальне напруження, а не вирішує існуючих проблем. Тому явно це питання необхідне, але його потрібно було комунікувати, потрібно було прив'язувати до певних хоча б позитивних інформаційних приводів, які були наслідком роботи парламентарів, і безперечно потрібно розглядати не підняття зарплат виключно депутатам, а певну прив'язку зарплат одних до зарплат інших в цілому по публічному сектору, по сектору оборони тощо. У такому випадку підняття зарплат депутатам не було б відірвано від підняття зарплат загального добробуту й інших представників населення, чиї доходи забезпечуються за рахунок бюджетних видатків", – підсумував Олег Саакян.

Треба лікувати не симптоми, а хворобу

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький говорить, що він не вірить у те, що підвищення зарплат допоможе деяким народним депутатам, щодо яких вже тривають кримінальні провадження і які шукають "незаконний заробіток" не бути корупціонерами.

"От справді хочеться побачити депутата, який гордо кине конверт з десяткою тисяч баксів в обличчя новому очільнику ОП – мовляв, вдавіться своїми подачками, в мене тепер є 200 000 гривень!", – зазначив експерт.

На його думку, це настільки очевидна неправда, що аж незручно дивитись, як деякі парламентарі, які голосували за підвищення зарплат, всерйоз виправдовують свої дії, як вчинок, який може запобігти корупції.

"Зрештою, той же досвід спостережних рад чітко довів, що річ не у зарплаті, а у загальній толерантності до корупції. Просто беруть в кілька разів більше, якщо зарплата вища. Такса піднімається, бо прив'язана до офіційних доходів. Бо отака система. Тому треба лікувати не симптоми, а хворобу. Не дірки затикати, а крани перекрити", – зазначив Олексій Голобуцький.

