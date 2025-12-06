Зарплаты нардепов возрастут: антикоррупционный шаг или наоборот

После принятия Верховной Радой Бюджета-2026 в сети достаточно бойко продолжает обсуждаться вопрос повышения зарплат народным избранникам. Периодически и сами нардепы высказываются по этому поводу. Так нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко назвал повышение дополнительных выплат нардепам до 200 тысяч в госбюджете на 2026 год "антикоррупционной правкой". Парламентарий убежден, что дополнительные деньги помогут жить честно тем, кто этого хочет. В свою очередь народный депутат, эксчлен запрещенной ОПЗЖ Анатолий Бурмич заявил, что депутат "должен быть независимым" и "не должен ходить в рваных штанах". Обезопасит ли такое повышение зарплат избранников от коррупции? И чем нужен этот шаг, когда в стране продолжается война и большие проблемы с бюджетом? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Повышение зарплат нардепам

Для поднятия зарплат нардепам выбрали самый неудачный момент

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, ситуация с зарплатой народных депутатов от 28 до 40 тысяч гривен абсолютно неприемлема, поскольку это люди, которые распоряжаются сотнями миллиардов гривен, принимая бюджет. К тому же, отмечает эксперт, это исключительно небольшая часть людей, которые избраны представлять весь общественный интерес.

"Когда у министров, директоров государственных предприятий, заместителей министров зарплата значительно выше, чем у народного депутата, то сама по себе эта ситуация, как минимум, нелогична. Как максимум — есть самообманом, что народные депутаты реально на такие деньги живут и могут выживать. Поэтому, безусловно, это нужно менять", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Отвечая на вопрос, может ли повышение зарплат нардепам стать эффективным предохранителем от коррупции, эксперт говорит, что никоим образом – нет. Но при этом Олег Саакян уточняет, что столь низкая зарплата является наоборот провоцирующим фактором коррупции.

"Поэтому этот шаг обязателен, но очень и очень недостаточен. И сам по себе вообще не может быть отнесен к антикоррупционному, но для этой инициативы сейчас выбран самый худший из возможных моментов. Поскольку именно сейчас крайне актуален вопрос обеспечения фронта. И, прежде всего, заработной платы для военнослужащих, где накопился целый ряд несправедливостей. И понятно, что, когда военный, который находится вне зоны боевых действий, получает 20 тысяч гривен, то следует понимать, что у него есть семья, аренда за квартиру, вероятно, пожилые родители, есть куча разных расходов, которые никуда от него не делись с момента, когда он поступил на службу. Более того, и сама служба только на словах это на полном обеспечении. По правде каждый из военных может рассказать о безумном списке тех вещей, которые приходится покупать за свой счет, то, что необходимо оплачивать. Долгий список расходов у военных, связанных с персональным обеспечением. На этом фоне повышение зарплат депутатами, когда в стране не все в порядке является нелегитимным шагом в глазах общества. И наоборот усугубляет социальное напряжение, а не решает существующие проблемы. Поэтому явно этот вопрос необходим, но его нужно было коммуницировать, нужно было привязывать к определенным хотя бы положительным информационным поводам, которые были следствием работы парламентариев, и бесспорно нужно рассматривать не повышение зарплат исключительно депутатам, а определенную привязку зарплат одних к зарплатам других в целом по публичному сектору, по сектору обороны и т.д. В таком случае повышение зарплат депутатам не было бы оторвано от повышения зарплат общего благосостояния и других представителей населения, чьи доходы обеспечиваются за счет бюджетных расходов", – подытожил Олег Саакян.

Надо лечить не симптомы, а болезнь

Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий говорит, что он не верит в то, что повышение зарплат поможет некоторым народным депутатам, в отношении которых уже продолжаются уголовные производства и ищут "незаконный заработок" не быть коррупционерами.

"Вот действительно хочется увидеть депутата, который гордо бросит конверт с десяткой тысяч баксов в лицо новому руководителю ОП – мол, подавитесь своими подачками, у меня теперь есть 200 000 гривен!", – отметил эксперт.

По его мнению, это настолько очевидная неправда, что даже неудобно смотреть, как некоторые парламентарии, голосовавшие за повышение зарплат, всерьез оправдывают свои действия, как поступок, который может предотвратить коррупцию.

"В конце концов тот же опыт наблюдательных советов четко доказал, что дело не в зарплате, а в общей толерантности к коррупции. Просто берут в несколько раз больше, если зарплата выше. Такса поднимается, потому что привязана к официальным доходам. Потому что такая система. Поэтому нужно лечить не симптомы, а болезнь. Не дыры затыкать, а краны перекрыть", – отметил Алексей Голобуцкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Рада приняла Бюджет-2026: о чем говорят основные удивляющие показатели.



