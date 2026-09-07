«Записывайте комментарии из окопа, а не из студий»: нардеп объяснил, что такое «партия войны»

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своих социальных сетях поднял резонансную тему общественно-политических настроений в Украине, очертив понятие так называемой "партии войны". Парламентарий остро отреагировал на публичные заявления отдельных деятелей о необходимости принудительного призыва женского населения, назвав подобные предложения проявлением тылового лицемерия.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

"У меня часто спрашивают в комментариях, а кто же относится к партии войны в Украине, – отметил народный депутат. — Отвечаю: в частности, пропагандирующие мобилизацию женщин на том основании, что у них "физиологически лучшая реакция, в частности в управлении дронами, и лучше развито "периферическое зрение""".

Такой намек нардеп сделал, вспоминая интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, где дословно об этом говорил.

Политик убежден, что лица, озвучивающие столь радикальные инициативы, находясь в безопасности, не имеют нравственного права диктовать правила обществу. По его мнению, реальный патриотизм приходится на передовые, а не перед телекамерами.

"Всем этим "ястребам" искренне советую свои комментарии записывать из окопа, а не из удобных студий, на теплых бронях или удобных "откосах", — подчеркнул нардеп. — Это было бы глупо, но по крайней мере честно. Поистине Бог иллюстрирует абсурд происходящего в стране дерзостью и лицемерием отдельных хорошо откормленных в тылу VIP-уклонистов".

Отметим, что этому сообщению предшествовала еще одна публикация Гетманцева о расколе внутри украинского социума. Он отметил, что сторонники продолжения боевых действий любой ценой умеют эффективно объединяться, тогда как силы, стремящиеся к дипломатическому урегулированию, остаются разрозненными.

"Одной из сильных сторон партии войны в Украине является то, что, несмотря на внутренние непримиримые противоречия, все ее крылья отказываются от выяснения отношений, когда речь идет об основной их цели — вечной войне, — объяснил свою позицию политик. — Они прощают друг другу все и умалчивают все, пока партнер по партии войны активно исповедует ее".

В противоположность этому, по наблюдениям законодателя, "партия мира" постоянно страдает от внутренних распрей и взаимных обвинений, что ослабляет ее позиции в информационном пространстве.

"Партия мира — напротив, разрознена, и каждое выступление в поддержку мира подвергается шквалу критики прежде всего тех, кто исповедует такие же мирные взгляды: не так, не от того, не по тем мотивам, а чего молчал раньше, — заметил Даниил Гетманцев. — Уверен, людям мира нужно поучиться у партии войны единства на пути к цели. К единству всех, кто за мир, по любым мотивам, кроме капитуляции, я и призываю. Ведь будет мир – будет и победа! А отношения, уверен, выясним после. В мирной стране".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава ОП Кирилл Буданов озвучил критические потребности в мобилизации .