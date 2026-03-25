«Заламування рук не діють»: Максим Бужанський розкритикував Кабмін за відсутність діалогу з Радою

Недилько Ксения
Народний депутат Максим Бужанський висловив серйозне зауваження щодо того, як Кабінет Міністрів вибудовує комунікацію з Верховною Радою, зокрема у питаннях виконання вимог МВФ та євроінтеграційних зобов'язань. На думку політика, нинішній формат взаємодії є неефективним, оскільки депутатів ставлять перед фактом уже підписаних угод.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Бужанський наголосив, що уряд намагається переконати парламент проголосувати за складні реформи вже після того, як домовленості з міжнародними партнерами зафіксовані. За його словами, такий підхід призводить лише до марних вмовлянь.
Парламентар підкреслив, що Прем’єр-міністр та очільник Мінфіну мають обговорювати реальний стан справ, пропозиції та "червоні лінії" з усіма фракціями ще до підписання будь-яких меморандумів. Це стосується не лише програм МВФ, а й зобов’язань за Ukraine Facility та процесу вступу до ЄС.
Водночас він зауважив, що нинішнє скликання Ради вже прийняло безпрецедентну кількість болючих рішень через пандемію та війну, проте ресурс лояльності до непопулярних кроків вичерпується.
