«Заламування рук не діють»: Максим Бужанський розкритикував Кабмін за відсутність діалогу з Радою

Народний депутат Максим Бужанський висловив серйозне зауваження щодо того, як Кабінет Міністрів вибудовує комунікацію з Верховною Радою, зокрема у питаннях виконання вимог МВФ та євроінтеграційних зобов'язань. На думку політика, нинішній формат взаємодії є неефективним, оскільки депутатів ставлять перед фактом уже підписаних угод.

Бужанський наголосив, що уряд намагається переконати парламент проголосувати за складні реформи вже після того, як домовленості з міжнародними партнерами зафіксовані. За його словами, такий підхід призводить лише до марних вмовлянь.

"На Раду не діють заламування рук, це безглузда форма комунікації, в Кабміні це розуміють, тому комунікації немає ніякої", — заявив депутат.

Парламентар підкреслив, що Прем’єр-міністр та очільник Мінфіну мають обговорювати реальний стан справ, пропозиції та "червоні лінії" з усіма фракціями ще до підписання будь-яких меморандумів. Це стосується не лише програм МВФ, а й зобов’язань за Ukraine Facility та процесу вступу до ЄС.

"Потрібно узгоджувати свої кроки з тими, хто має потім проголосувати за результат цих кроків. Цього не відбувається, і виникають складнощі з адаптацією того, що погоджено не було", — пояснив Бужанський.

Водночас він зауважив, що нинішнє скликання Ради вже прийняло безпрецедентну кількість болючих рішень через пандемію та війну, проте ресурс лояльності до непопулярних кроків вичерпується.

"Завжди є певна межа, до якої можливо і після якої ні, і ця межа якоюсь мірою досягнута", — підсумував народний обранець.

