«Заламывания рук не действуют»: Максим Бужанский раскритиковал Кабмин за отсутствие диалога с Радой

Народный депутат Максим Бужанский высказал серьезное замечание по поводу того, как Кабинет Министров выстраивает коммуникацию с Верховной Радой, в частности, в вопросах выполнения требований МВФ и евроинтеграционных обязательств. По мнению политика, нынешний формат взаимодействия неэффективен, поскольку депутатов ставят перед фактом уже подписанных соглашений.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Бужанский подчеркнул, что правительство пытается убедить парламент проголосовать за сложные реформы уже после того, как договоренности с международными партнерами зафиксированы. По его словам, такой подход приводит лишь к бесполезным уговорам.

"На Раду не действуют заламывания рук, это бессмысленная форма коммуникации, в Кабмине это понимают, поэтому коммуникации нет никакой", – заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Премьер-министр и глава Минфина должны обсуждать реальное положение дел, предложения и красные линии со всеми фракциями еще до подписания любых меморандумов. Это касается не только программ МВФ, но и обязательств по Ukraine Facility и процессу вступления в ЕС.

"Нужно согласовывать свои шаги с теми, кто должен проголосовать за результат этих шагов. Этого не происходит, и возникают сложности с адаптацией того, что не было согласовано", — пояснил Бужанский.

В то же время он отметил, что нынешний созыв Совета уже принял беспрецедентное количество болезненных решений из-за пандемии и войны, однако ресурс лояльности к непопулярным шагам исчерпывается.

"Всегда есть определенный предел, до которого возможно и после которого нет, и этот предел в какой-то мере достигнут", — подытожил народный избранник.

