«Заламывания рук не действуют»: Максим Бужанский раскритиковал Кабмин за отсутствие диалога с Радой

Без согласования с парламентом невозможно двигаться: Бужанский о сбое в коммуникации с правительством

25 марта 2026, 17:16
Недилько Ксения

Народный депутат Максим Бужанский высказал серьезное замечание по поводу того, как Кабинет Министров выстраивает коммуникацию с Верховной Радой, в частности, в вопросах выполнения требований МВФ и евроинтеграционных обязательств. По мнению политика, нынешний формат взаимодействия неэффективен, поскольку депутатов ставят перед фактом уже подписанных соглашений.

«Заламывания рук не действуют»: Максим Бужанский раскритиковал Кабмин за отсутствие диалога с Радой

Бужанский подчеркнул, что правительство пытается убедить парламент проголосовать за сложные реформы уже после того, как договоренности с международными партнерами зафиксированы. По его словам, такой подход приводит лишь к бесполезным уговорам.

"На Раду не действуют заламывания рук, это бессмысленная форма коммуникации, в Кабмине это понимают, поэтому коммуникации нет никакой", – заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Премьер-министр и глава Минфина должны обсуждать реальное положение дел, предложения и красные линии со всеми фракциями еще до подписания любых меморандумов. Это касается не только программ МВФ, но и обязательств по Ukraine Facility и процессу вступления в ЕС.

"Нужно согласовывать свои шаги с теми, кто должен проголосовать за результат этих шагов. Этого не происходит, и возникают сложности с адаптацией того, что не было согласовано", — пояснил Бужанский.

В то же время он отметил, что нынешний созыв Совета уже принял беспрецедентное количество болезненных решений из-за пандемии и войны, однако ресурс лояльности к непопулярным шагам исчерпывается.

"Всегда есть определенный предел, до которого возможно и после которого нет, и этот предел в какой-то мере достигнут", — подытожил народный избранник.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о серии судебных решений, признавших должностных лиц муниципалитета и подрядчиков невиновными в хищении бюджетных средств. По словам мэра, только за последние четырнадцать дней Фемида оправдала семерых человек, чьи дела тянулись еще с 2019 года.



