За які гроші родина Гетманцева могла купити квартиру у Франції: ЗМІ розкрило деталі

Квартира у Франції, оформлена на матір народного депутата, голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, могла бути придбана за кошти сумнівного походження, а саме – на російські гроші, які могли пройти через латвійський банк. Про це йдеться у матеріалі "УНІАН".

Данило Гетманцев. Фото: з відкритих джерел

Видання розповідає, що після тижня мовчання Гетманцев нарешті прокоментував свою квартиру у Франції, записану на його маму та секретарку. За словами народного депутата, квартира була придбана ще в 2013 році.

"Виникає логічне питання, звідки мама взяла. І на це питання нам допоможе відповісти Мінфін США. В матеріалах міжнародного журналістського розслідування, відомого як Pandora Papers, є докази про відмивання російських коштів через латвійський ABLV Bank та фінансову компанію Vincit Advisory. І Гетманцева Олена Дмитрівна в період з березня 2020 року по січень 2021 року користувалася послугами саме цієї латвійської "мийки" Vincit Advisory і видавала їм офіційні доручення", — йдеться у публікації.

Журналісти зазначають, єдиним акціонером цієї компанії є екс-заступник голови правління ABLV Bank – Вадим Рейнфельдс, який разом з колишнім головою правління латвійського банку ABLV Bank Ернестом Бернисом наразі є підозрюваним у кримінальній справі за фактом відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.

"Тобто мама Гетманцева також є фігурантом цього розслідування", — підкреслюють авторі матеріалу.

Додатково журналісти звернули увагу на можливий конфлікт інтересів в антикорупційних органах: за їх даними, мати заступниці директора НАБУ Поліни Лисенко – Олена Бойко – є партнеркою матері Гетманцева в туристичному бізнесі (компанія TPG), що, на думку авторів публікації, може впливати на динаміку перевірки походження коштів на французьку нерухомість.

"УНІАН" нагадує, днями спалахнув скандал щодо французької квартири, де проживає родина голови податкового комітету Данила Гетманцева. За даними ЗМІ, у декларації народного депутата вартість нерухомості сильно занижена.



