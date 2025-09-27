За какие деньги семья Гетманцева могла купить квартиру во Франции: СМИ раскрыло детали

Квартира во Франции, оформленная на мать народного депутата, председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, могла быть приобретена за средства сомнительного происхождения, а именно – на российские деньги, которые могли пройти через латвийский банк. Об этом идет речь в материале "УНИАН".

Даниил Гетманцев. Фото: из открытых источников

Издание рассказывает, что после недели молчания Гетманцев наконец-то прокомментировал свою квартиру во Франции, записанную на его маму и секретаршу. По словам народного депутата, квартира была приобретена еще в 2013 году.

"Возникает логичный вопрос, откуда мама взяла. И на этот вопрос нам поможет ответить Минфин США. В материалах международного журналистского расследования, известного как Pandora Papers, есть доказательства об отмывании российских средств через латвийский ABLV Bank и финансовую компанию Vincit Advisory. И Гетманцева Елена Дмитриевна в период с марта 2020 года по январь 2021 года пользовалась услугами именно этой латвийской "мойки" Vincit Advisory и выдавала им официальные поручения", — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, единственным акционером этой компании является экс-заместитель председателя правления ABLV Bank – Вадим Рейнфельдс, который вместе с бывшим председателем правления латвийского банка ABLV Bank Эрнестом Бернисом сейчас подозреваем по уголовному делу по факту отмывания средств, полученных преступным путем.

"То есть мама Гетманцева тоже является фигурантом этого расследования", — подчеркивают авторы материала.

Дополнительно журналисты обратили внимание на возможный конфликт интересов в антикоррупционных органах: по их данным, мать заместителя директора НАБУ Полины Лысенко – Елена Бойко – является партнером матери Гетманцева в туристическом бизнесе (компания TPG), что, по мнению авторов публикации, может влиять на динамику проверки происхождения средств на французскую недвижимость.

"УНИАН" напоминает, что на днях разразился скандал с французской квартирой, где проживает семья главы налогового комитета Даниила Гетманцева. По данным СМИ, в декларации народного депутата стоимость недвижимости сильно занижена.



