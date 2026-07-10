«За статистикою стоять люди, які втратили дім»: у Раді критикують Президента за ігнорування потреб ВПО

Народний депутат України Дмитро Разумков виступив із різкою критикою чинної державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Політик наголосив, що за сухою статистикою завжди стоять реальні людські долі, про які посадовці згадують надто рідко. За його словами, йдеться про громадян, які втратили житло, роботу та колишній побут, проте "попри всі складнощі, вони не втратили віру в Україну і вирішили залишитися тут".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Парламентар підкреслив, що Верховна Рада раніше розробила та проголосувала за цілу низку ініціатив, покликаних полегшити життя евакуйованих українців. Серед них — виплати за знищене житло у зонах, де неможливо зробити оцінку руйнувань, фінансова допомога громадянам у критичному становищі та пільги для релокації підприємств.

"Але частина цих рішень досі не працює", — констатував нардеп, пояснивши, що головною перешкодою стало те, що "відповідні закони не були підписані президентом".

Окремо Разумков застеріг Кабінет Міністрів від ухвалення рішень, які можуть погіршити фінансовий стан переселенців, які й так вимушені будувати життя заново у надскладних умовах.

Він закликав урядовців зважити на реальність, "коли уряд вчергове прийде з пропозиціями підняти комунальні тарифи, які платять і переселенці, запровадити нові податки чи скоротити підтримку ВПО". На думку депутата, перед впровадженням таких кроків Кабмін має чітко усвідомлювати, що "це стосується людей, які втратили рідний дім і у важких умовах змушені починати все з нуля!".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кабінет Міністрів України вніс суттєві зміни до правил використання житлових сертифікатів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), заборонивши поєднувати їх із діючою іпотечною програмою "єОселя".