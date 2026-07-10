«За статистикой стоят люди, потерявшие дом»: в Раде критикуют Президента за игнорирование потребностей ВПЛ

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков выступил с резкой критикой действующей государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Политик подчеркнул, что за сухой статистикой всегда стоят реальные человеческие судьбы, о которых должностные лица вспоминают слишком редко. По его словам, речь идет о гражданах, потерявших жилье, работу и былой быт, однако "несмотря на все сложности, они не потеряли веру в Украину и решили остаться здесь".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Парламентарий подчеркнул, что Верховная Рада ранее разработала и проголосовала за целый ряд инициатив, призванных облегчить жизнь эвакуированных украинцев. Среди них — выплаты за уничтоженное жилье в зонах, где невозможно оценить разрушения, финансовую помощь гражданам в критическом положении и льготы для релокации предприятий.

"Но часть этих решений до сих пор не работает", — констатировал нардеп, объяснив, что главным препятствием стало то, что "соответствующие законы не были подписаны президентом".

Разумков предостерег Кабинет Министров от принятия решений, которые могут ухудшить финансовое состояние переселенцев, которые и так вынуждены строить жизнь заново в сверхсложных условиях.

Он призвал чиновников учесть реальность, "когда правительство в очередной раз придет с предложениями поднять коммунальные тарифы, которые платят и переселенцы, ввести новые налоги или сократить поддержку ВПЛ". По мнению депутата, перед введением таких шагов Кабмин должен четко отдавать себе отчет, что "это касается людей, которые потеряли родной дом и в тяжелых условиях вынуждены начинать все с нуля!".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины внес существенные изменения в правила использования жилищных сертификатов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), запретив совмещать их с действующей ипотечной программой "еОселя ".