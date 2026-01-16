Нардепка та голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала "фашистським режимом" правління президента Зеленського на засіданні суду щодо обрання їй запобіжного заходу у справі про підкуп депутатів.

Юлія Тимошенко промовила російські наративи у суді: в РФ одразу підхопили

Вона знову відкинула звинувачення на свою адресу та назвала їх політичним замовленням.

"Про що я хочу сказати? Що навіть якщо вони мене будуть вивозити з України, я нікуди не поїду. Тому що коли я буду мати основний виступ, і я розкажу, що робиться сьогодні з країною, цією всією сворою, ви просто зрозумієте, що я не тільки нікуди не поїду, а я буду тут доки, поки країна не буде від них звільнена. І тому ніякого не може бути навіть сумніву у НАБУ, САПу, тих, хто над ними стоїть, хто їм дає політичні вказівки, що я куди-небудь зникну. Я буду тут доки країна не буде звільнена від цього, по суті, фашистського режиму", – промовила Тимошенко.

Відео з цією заявою одразу підхопили російські державні ЗМІ, та вже захоплюються тим, що в Україні звучать російські наративи. Саме в РФ розповідають вже понад чотири роки, що в Україні процвітає фашизм, а окупацію територій України називають "звільненням".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за десять років свого існування НАБУ витратило понад 10 мільярдів грн українців, але не посадило жодного великого корупціонера. Це найбільш неефективний орган в країні. Про це написав політичний експерт, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"Зараз скажу непопулярну річ – Тимошенко не сяде. Не тому що не винувата. А тому що НАБУ – найбільш яскравий та неефективний орган в країні: показує кіно, але посадок – 0. За десять років свого існування ці хлопці та дівчата проїли понад 10 мільярдів грн українців, але НЕ ПОСАДИЛИ ЖОДНОГО жирного корупціонера", – зазначив він.