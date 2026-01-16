logo

Юлия Тимошенко произнесла российские нарративы в суде: в РФ сразу подхватили

Тимошенко в суде назвала правление Зеленского «фашистским режимом» – росСМИ в восторге

16 января 2026, 13:45
Нардепка и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "фашистским режимом" правление президента Зеленского на заседании суда по избранию меры пресечения по делу о подкупе депутатов.

Юлия Тимошенко произнесла российские нарративы в суде: в РФ сразу подхватили

Юлия Тимошенко произнесла российские нарративы в суде: в РФ сразу подхватили

Она снова отвергла обвинения в свой адрес и назвала их политическим заказом.

"О чем я хочу сказать? Что даже если они меня будут вывозить из Украины, я никуда не уеду. Потому что когда у меня будет основное выступление, и я расскажу, что делается сегодня со страной, этой всей сворой, вы просто поймете, что я не только никуда не уеду, а я буду здесь, пока страна не будет от них освобождена.

И потому никакого не может быть даже сомнения в НАБУ, САП, тех, кто стоит над ними, кто им дает политические указания, что я куда-нибудь исчезну.

Я буду здесь, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима", – сказала Тимошенко.

Видео с этим заявлением сразу подхватили российские государственные СМИ, и восхищаются тем, что в Украине звучат российские нарративы. Именно в РФ рассказывают уже более четырех лет, что в Украине процветает фашизм, а оккупацию территорий Украины называют "освобождением".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за десять лет своего существования НАБУ потратило более 10 миллиардов грн украинцев, но не посадило ни одного крупного коррупционера. Это самый неэффективный орган в стране. Об этом написал политический эксперт, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"Сейчас скажу непопулярную вещь — Тимошенко не сядет. Не потому что не виновата. А потому что НАБУ — самый яркий и неэффективный орган в стране: показывает кино, но посадок — 0. За десять лет своего существования эти ребята проели более 10 миллиардов грн украинцев, но НЕ ПОСАДИЛИ НИ ОДНОГО жирного коррупционера", — отметил он.



