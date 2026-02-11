Народний депутат Максим Бужанський прокоментував імовірне блокування месенджера Telegram на території РФ, звернувши увагу на поведінку російських користувачів. Він зазначив, що українці часто бачать, як росіяни "ліплять схвальні смайли, вогники та інші сердечка під постами, де ми пишемо про прильоти ракет по наших містах, по житлових будинках, лікарнях і школах".

«Йдіть нах*р, чорти»: Максим Бужанський емоційно попрощався з росіянами в Telegram

На думку політика, анонімність платформи дозволяє агресивно налаштованим користувачам виявляти свою сутність без наслідків: "Ліплять, і з цим нічого не можна зробити, тому що вони народилися і живуть такими уродами, а телеграм дає їм можливість бути ними віддалено і анонімно".

Бужанський з іронією зауважив, що рішення російської влади заблокувати сервіс може покласти край цій присутності, і додав: "швидше за все їх тут більше не буде, дасть Бог, там почнуть саджати і за впн".

Користуючись нагодою, нардеп залишив коротке та різке "прощальне" послання для аудиторії з країни-агресора: "Хочеться сказати їм на прощання, так, щоб прочитали. Йдіть нах*р, чорти".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Росія обрала специфічну модель ведення інформаційної війни, де "Телеграм як майданчик інформаційної і когнітивної війни на зовнішніх ринках" використовується для впливу на іноземні суспільства, тоді як усередині країни його обмежують.

За словами Коваленка, логіка Кремля полягає у витісненні внутрішньої аудиторії в "повністю контрольований їх спецслужбами Max".