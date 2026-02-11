Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал вероятное блокирование мессенджера Telegram на территории РФ, обратив внимание на поведение российских пользователей. Он отметил, что украинцы часто видят, как россияне "лепят одобрительные смайлы, огоньки и другие сердечки под постами, где мы пишем о прилетах ракет по нашим городам, по жилым домам, больницам и школам".

«Идите нах*р, черти»: Максим Бужанский эмоционально попрощался с россиянами в Telegram

По мнению политика, анонимность платформы позволяет агрессивно настроенным пользователям обнаруживать свою сущность без последствий: "Лепят, и с этим ничего нельзя поделать, потому что они родились и живут такими уродами, а телеграм дает им возможность быть ими удаленно и анонимно".

Бужанский с иронией заметил, что решение российских властей заблокировать сервис может положить конец этому присутствию, и добавил: "скорее всего их здесь больше не будет, даст Бог, там начнут сажать и за впн".

Пользуясь случаем, нардеп оставил короткое и резкое "прощальное" послание для аудитории из страны-агрессора: "Хочется сказать им на прощание, чтобы прочли. Идите нах * р, черти".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Россия выбрала специфическую модель ведения информационной войны, где "Телеграм как площадка информационной и когнитивной войны на внешних рынках" используется для влияния на иностранные общества, тогда как внутри страны его ограничивают.

По словам Коваленко, логика Кремля заключается в вытеснении внутренней аудитории в "полностью контролируемый их спецслужбами Max".