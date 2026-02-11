Рубрики
Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал вероятное блокирование мессенджера Telegram на территории РФ, обратив внимание на поведение российских пользователей. Он отметил, что украинцы часто видят, как россияне "лепят одобрительные смайлы, огоньки и другие сердечки под постами, где мы пишем о прилетах ракет по нашим городам, по жилым домам, больницам и школам".
«Идите нах*р, черти»: Максим Бужанский эмоционально попрощался с россиянами в Telegram
По мнению политика, анонимность платформы позволяет агрессивно настроенным пользователям обнаруживать свою сущность без последствий: "Лепят, и с этим ничего нельзя поделать, потому что они родились и живут такими уродами, а телеграм дает им возможность быть ими удаленно и анонимно".
Бужанский с иронией заметил, что решение российских властей заблокировать сервис может положить конец этому присутствию, и добавил: "скорее всего их здесь больше не будет, даст Бог, там начнут сажать и за впн".
Пользуясь случаем, нардеп оставил короткое и резкое "прощальное" послание для аудитории из страны-агрессора: "Хочется сказать им на прощание, чтобы прочли. Идите нах * р, черти".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Россия выбрала специфическую модель ведения информационной войны, где "Телеграм как площадка информационной и когнитивной войны на внешних рынках" используется для влияния на иностранные общества, тогда как внутри страны его ограничивают.
По словам Коваленко, логика Кремля заключается в вытеснении внутренней аудитории в "полностью контролируемый их спецслужбами Max".