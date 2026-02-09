Вперше в історії: чинного нардепа посадили за ґрати

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила резонансний вирок у справі народного депутата Анатолія Гунька. Суд засудив чинного парламентаря до чотирьох років позбавлення волі, а також позбавив його депутатського мандата. Гунька взяли під варту безпосередньо в залі суду. Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на рішення ВАКС.

Нардеп Анатолій Гунько. Фото: з відкритих джерел

Таким чином, Гунько став першим чинним народним депутатом, який отримав реальний тюремний строк після викриття Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Раніше суд першої інстанції призначив йому сім років ув’язнення, однак апеляція частково змінила вирок, перекваліфікувавши дії обвинуваченого та зменшивши строк покарання.

За даними НАБУ, народний депутат діяв у змові зі своїм помічником та ще одним спільником. Вони вимагали та отримали хабар від представника аграрної компанії в обмін на дозвіл обробляти державні землі. Загальна сума неправомірної вигоди становила 221 тисячу доларів, при цьому 85 тисяч доларів передавалися як завдаток.

Крім того, нещодавно Гунько отримав ще одну підозру — за привласнення врожаю на суму близько 30 мільйонів гривень. Попри це, а також вирок ВАКС, уряд раніше включив його до робочої групи з питань реформування адвокатури, що викликало хвилю критики.

Анатолій Гунько обирався до Верховної Ради від партії "Слуга народу", однак після викриття НАБУ був виключений з фракції. Влітку минулого року він також голосував за законодавчі ініціативи, які, за оцінками експертів, підривали незалежність НАБУ і САП.

