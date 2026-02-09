logo

Впервые в истории: действующего нардепа посадили за решетку

ВАКС вынес громкий приговор по делу взятки на $221 тысячу — мандат потерян, нардеп был взят под стражу

9 февраля 2026, 16:24
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла резонансный приговор по делу народного депутата Анатолия Гунько. Суд приговорил действующего парламентария к четырем годам лишения свободы, а также лишил его депутатского мандата. Гунька взяли под стражу прямо в зале суда. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на решение ВАКС.

Впервые в истории: действующего нардепа посадили за решетку

Нардеп Анатолий Гунько. Фото: из открытых источников

Таким образом, Гунько стал первым действующим народным депутатом, получившим реальный тюремный срок после разоблачения Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Ранее суд первой инстанции назначил ему семь лет заключения, однако апелляция частично изменила приговор, переквалифицировав действия обвиняемого и снизив срок наказания.

По данным НАБУ, народный депутат действовал в сговоре со своим помощником и еще одним сообщником. Они требовали и получили взятку от представителя аграрной компании в обмен на разрешение возделывать государственные земли. Общая сумма неправомерной выгоды составляла 221 тысяч долларов, при этом 85 тысяч долларов передавались как задаток.

Кроме того, недавно Гунько получил еще одно подозрение – за присвоение урожая на сумму около 30 миллионов гривен. Несмотря на это, а также приговор ВАКС, правительство ранее включило его в рабочую группу по реформированию адвокатуры, что вызвало волну критики.

Анатолий Гунько избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа", однако после разоблачения НАБУ был исключен из фракции. Летом прошлого года он также голосовал за законодательные инициативы, которые, по оценкам экспертов, подрывали независимость НАБУ и САП.

Читайте на портале "Комментарии" — масштабы коррупции ужасают: десятки миллионов помощи украинцам просто разворовали.




