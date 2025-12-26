Рубрики
Народний депутат Сергій Власенко розкритикував вимоги Європейської комісії щодо перезавантаження системи відбору ДБР, Нацполіції та Офісу Генпрокурора. Він заявив, що комісія пропонує Україні гібридні моделі, яких не існує в жодній країні ЄС. Про це він сказав в ефірі YouTube-каналу "Комерсант Український", де разом із колишнім прокурором САП Станіславом Броневицьким обговорив діяльність антикорупційних органів.
Власенко: Єврокомісія нав’язує Україні моделі перезавантаження ДБР, НПУ, ОГП, яких не існує в ЄС
Власенко наголосив, що Конституція України не передбачає конкурсів для призначення Генерального прокурора.
Власенко підкреслив, що вкрай скептично ставиться до конкурсних процедур, які останніми роками застосовують під час кадрових відборів у правоохоронних і судових органах.
Як приклад, він навів конкурси на посади в апеляційних адміністративних судах. Політик заявив, що такі конкурси не лише маніпулятивні, а й неконституційні.
Парламентар також заявив, що нинішня модель роботи Громадської ради доброчесності (ГРД), яка має оцінювати доброчесність суддів, фактично стала закритим і неконтрольованим механізмом впливу на судову систему, а не інструментом очищення правосуддя.
Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький, у свою чергу, розкритикував медійну поведінку керівників НАБУ і САП, заявивши, що антикорупційні органи дедалі більше перетворюються з правоохоронних інституцій на піарно-політичні структури.
Броневицький переконаний, що така практика є руйнівною для всієї системи й у підсумку може призвести до наслідків, подібних до польського сценарію, коли антикорупційні структури були ліквідовані через політизацію.
Окремо він звернув увагу на медійні розслідування та публічні анонси слідчих дій, які дедалі частіше з’являються в інтернеті ще до завершення процесуальних процедур.
У цьому контексті Сергій Власенко наголосив на необхідності виконання антикорупційними органами їхньої ключової ролі — професійного правоохоронного розслідування без політичного підтексту.