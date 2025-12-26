

















Народний депутат Сергій Власенко розкритикував вимоги Європейської комісії щодо перезавантаження системи відбору ДБР, Нацполіції та Офісу Генпрокурора. Він заявив, що комісія пропонує Україні гібридні моделі, яких не існує в жодній країні ЄС. Про це він сказав в ефірі YouTube-каналу "Комерсант Український", де разом із колишнім прокурором САП Станіславом Броневицьким обговорив діяльність антикорупційних органів.

Власенко: Єврокомісія нав’язує Україні моделі перезавантаження ДБР, НПУ, ОГП, яких не існує в ЄС

"Коли Європейська комісія на чомусь наполягає, я завжди кажу одне-єдине: покажіть мені, будь ласка, де це працює в Європейському Союзі. Бо коли ми йдемо в Європейський Союз, я не хочу, щоб ми йшли з якимись гібридними системами, яких немає ніде", — сказав він.

Власенко наголосив, що Конституція України не передбачає конкурсів для призначення Генерального прокурора.

"У нас у Конституції написано, що кандидатуру Генерального прокурора призначає президент України за погодженням з Верховною Радою. Все, немає ніяких там ні конкурсів, ні нічого", — наголосив народний депутат.

Власенко підкреслив, що вкрай скептично ставиться до конкурсних процедур, які останніми роками застосовують під час кадрових відборів у правоохоронних і судових органах.

"За останні декілька років ми побачили, що це трішки нагадує фікцію. Дуже часто заздалегідь відомі переможці, дуже часто маніпуляції йдуть під час конкурсів", — сказав Власенко.

Як приклад, він навів конкурси на посади в апеляційних адміністративних судах. Політик заявив, що такі конкурси не лише маніпулятивні, а й неконституційні.

Парламентар також заявив, що нинішня модель роботи Громадської ради доброчесності (ГРД), яка має оцінювати доброчесність суддів, фактично стала закритим і неконтрольованим механізмом впливу на судову систему, а не інструментом очищення правосуддя.

"Звідки ці люди беруться? Хто їх бере? Визначень немає. Людям по 20 років. Вони оцінюють доброчесність суддів. Це все виглядає як якийсь набір абсурду", — сказав Власенко.

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький, у свою чергу, розкритикував медійну поведінку керівників НАБУ і САП, заявивши, що антикорупційні органи дедалі більше перетворюються з правоохоронних інституцій на піарно-політичні структури.

"Питання в тому, що останнім часом ми бачимо приміряння політичних мундирів на себе керівниками цих органів і використання, як на мене, цих інституцій для дискредитації певних конкретних людей. Для того, щоб конкретні особи несли не кримінальну відповідальність, як це передбачено законом, а політичну", — сказав він.

Броневицький переконаний, що така практика є руйнівною для всієї системи й у підсумку може призвести до наслідків, подібних до польського сценарію, коли антикорупційні структури були ліквідовані через політизацію.

Окремо він звернув увагу на медійні розслідування та публічні анонси слідчих дій, які дедалі частіше з’являються в інтернеті ще до завершення процесуальних процедур.

У цьому контексті Сергій Власенко наголосив на необхідності виконання антикорупційними органами їхньої ключової ролі — професійного правоохоронного розслідування без політичного підтексту.