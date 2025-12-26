Еврокомиссия навязывает Украине модели перезагрузки ГБР, НПУ, ОГП, которых не существует в ЕС



















Народный депутат Сергей Власенко подверг критике требования Европейской комиссии по перезагрузке системы отбора ДБР, Нацполиции и Офиса Генпрокурора. Он заявил, что комиссия предлагает Украине гибридные модели, которых нет ни в одной стране ЕС. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Коммерсант Украинский", где вместе с бывшим прокурором САП Станиславом Броневицким обсудил деятельность антикоррупционных органов.

Еврокомиссия навязывает Украине модели перезагрузки ДБР, НПУ, ОГП, которых не существует в ЕС

"Когда Европейская комиссия на чем-то настаивает, я всегда говорю одно-единственное: покажите мне, пожалуйста, где это работает в Европейском Союзе. Потому что, когда мы идем в Европейский Союз, я не хочу, чтобы мы шли с какими-то гибридными системами, которых нет нигде", — сказал он.

Власенко подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает конкурсов по назначению Генерального прокурора.

"У нас в Конституции написано, что кандидатуру Генерального прокурора назначает президент Украины по согласованию с Верховной Радой. Все нет никаких там ни конкурсов, ничего", — подчеркнул народный депутат.

Власенко подчеркнул, что крайне скептически относится к конкурсным процедурам, которые в последние годы применяют при кадровых отборах в правоохранительных и судебных органах.

"За последние несколько лет мы увидели, что это немного напоминает фикцию. Очень часто заранее известны победители, очень часто манипуляции идут на конкурсах", — сказал Власенко.

В качестве примера он привел конкурсы на должности в апелляционных административных судах. Политик заявил, что подобные конкурсы не только манипулятивны, но и неконституционны.

Парламентарий также заявил, что нынешняя модель работы Общественного совета добродетели (ОСД), которая должна оценивать добродетель судей, фактически стала закрытым и неконтролируемым механизмом влияния на судебную систему, а не инструментом очищения правосудия.

"Откуда эти люди берутся? Кто их берет? Определений нет. Людям по 20 лет. Они оценивают добродетель судей. Это все выглядит как набор абсурда", — сказал Власенко.

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий, в свою очередь, раскритиковал медийное поведение руководителей НАБУ и САП, заявив, что антикоррупционные органы все больше превращаются из правоохранительных институций в пиарно-политические структуры.

"Вопрос в том, что в последнее время мы видим примерку политических мундиров на себя руководителями этих органов и использование, по-моему, этих институций для дискредитации конкретных людей. Для того чтобы конкретные лица несли не уголовную ответственность, как это предусмотрено законом, а политическую", — сказал он.

Броневицкий убежден, что такая практика разрушительна для всей системы и в итоге может привести к последствиям, подобным польскому сценарию, когда антикоррупционные структуры были ликвидированы из-за политизации.

Отдельно он обратил внимание на медийные расследования и публичные новости следственных действий, которые все чаще появляются в интернете еще до завершения процессуальных процедур.

В этом контексте Сергей Власенко отметил необходимость выполнения антикоррупционными органами их ключевой роли — профессионального правоохранительного расследования без политического подтекста.