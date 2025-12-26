Еврокомиссия навязывает Украине модели перезагрузки ГБР, НПУ, ОГП, которых не существует в ЕС

Рубрики
Недилько Ксения
Народный депутат Сергей Власенко подверг критике требования Европейской комиссии по перезагрузке системы отбора ДБР, Нацполиции и Офиса Генпрокурора. Он заявил, что комиссия предлагает Украине гибридные модели, которых нет ни в одной стране ЕС. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Коммерсант Украинский", где вместе с бывшим прокурором САП Станиславом Броневицким обсудил деятельность антикоррупционных органов.
Еврокомиссия навязывает Украине модели перезагрузки ДБР, НПУ, ОГП, которых не существует в ЕС
Власенко подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает конкурсов по назначению Генерального прокурора.
Власенко подчеркнул, что крайне скептически относится к конкурсным процедурам, которые в последние годы применяют при кадровых отборах в правоохранительных и судебных органах.
В качестве примера он привел конкурсы на должности в апелляционных административных судах. Политик заявил, что подобные конкурсы не только манипулятивны, но и неконституционны.
Парламентарий также заявил, что нынешняя модель работы Общественного совета добродетели (ОСД), которая должна оценивать добродетель судей, фактически стала закрытым и неконтролируемым механизмом влияния на судебную систему, а не инструментом очищения правосудия.
Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий, в свою очередь, раскритиковал медийное поведение руководителей НАБУ и САП, заявив, что антикоррупционные органы все больше превращаются из правоохранительных институций в пиарно-политические структуры.
Броневицкий убежден, что такая практика разрушительна для всей системы и в итоге может привести к последствиям, подобным польскому сценарию, когда антикоррупционные структуры были ликвидированы из-за политизации.
Отдельно он обратил внимание на медийные расследования и публичные новости следственных действий, которые все чаще появляются в интернете еще до завершения процессуальных процедур.
В этом контексте Сергей Власенко отметил необходимость выполнения антикоррупционными органами их ключевой роли — профессионального правоохранительного расследования без политического подтекста.