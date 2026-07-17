“Влада уже не боїться протестів”: у Раді приголомшили правдою про позицію Зеленського

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Кречмаровская Наталия
Президент України у четвер, 16 липня, своїм рішенням, так би мовити, поставив крапку у питанні призначення міністра оборони. Доручив виконувати обов’язки Євгенію Хмарі, далі буде його пропонувати на міністра. У Раді таке рішення відверто “рознесли”, не тільки через процедурні порушення.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що насправді показує рішення Зеленського.
Йдеться, за словами нардепа, про призначення поки в.о. міністра оборони Євгенія Хмари. Політик зазначив, що президент не може робити доручення — він подає кандидатуру на міністра оборони, але затверджує Рада. Призначає в.о. уряд.
Також він зазначив, що Хмара — військовий, а за законом посаду обіймати може тільки цивільна людина. І питання в тому, як буде врегульовано це питання.
У цій ситуації, за його словами, є два епізоди. Перший — це начебто мало б заспокоїти суспільство. Друге — ситуація відкриває можливість першому заступнику СБУ Олександру Покладу стати очільником СБУ. Таку заміну, за словами політика, давно обговорювали. Але тут теж момент — у керівника Офісу президента Буданова відверто погані відносини з Покладом.
Політик зазначив, що у всій цій ситуації влада відчула новий присмак.
На його думку, наступними знову можуть стати НАБУ та САП. Нардеп зауважив, що у питанні з протестами за Федорова влада показала, що можливо проігнорувати думку людей, можливо йти проти відповідно суспільного обурення.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Зеленський “зачищає” конкурентів.