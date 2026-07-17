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“Влада пішла проти людей”: у Раді приголомшили правдою про позицію Зеленського

Народний депутат Железняк прокоментував рішення Зеленського щодо скандалу з призначенням міністра оборони

17 липня 2026, 18:43
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Кречмаровская Наталия

Президент України у четвер, 16 липня, своїм рішенням, так би мовити, поставив крапку у питанні призначення міністра оборони. Доручив виконувати обов’язки Євгенію Хмарі, далі буде його пропонувати на міністра. У Раді таке рішення відверто “рознесли”, не тільки через процедурні порушення. 

“Влада пішла проти людей”: у Раді приголомшили правдою про позицію Зеленського

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що насправді показує рішення Зеленського.

“Президент Зеленський вирішив, що він тепер і цар — вирішив в черговий раз замінити собою і Кабмін, і парламент. І в принципі зробив хід, який в їхній уяві мав заспокоїти весь натовп”, — пояснив політик. 

Йдеться, за словами нардепа, про призначення поки в.о. міністра оборони Євгенія Хмари. Політик зазначив, що президент не може робити доручення — він подає кандидатуру на міністра оборони, але затверджує Рада. Призначає в.о. уряд.

“Тут президент одразу показав, що він думає і про Раду, і про Кабмін, і доручив, я так розумію, навіть не питаючи Кабмін”, — підкреслив політик. 

Також він зазначив, що Хмара — військовий, а за законом посаду обіймати може тільки цивільна людина. І питання в тому, як буде врегульовано це питання. 

У цій ситуації, за його словами, є два епізоди. Перший — це начебто мало б заспокоїти суспільство. Друге — ситуація відкриває можливість першому заступнику СБУ Олександру Покладу стати очільником СБУ.  Таку заміну, за словами політика, давно обговорювали. Але тут теж момент — у керівника Офісу президента Буданова відверто погані відносини з Покладом. 

Політик зазначив, що у всій цій ситуації влада відчула новий присмак. 

“Що можна робити все, що завгодно, парламент все одно проголосує, і навіть попри велике суспільне обурення і мітинги все одно їм нічого не зроблять, тобто вже мітинги не лякають. Вони отримали ряд сильних позицій, які, очевидно, будуть використовувати далі з різними мотивами”, — зауважив народний депутат. 

На його думку, наступними знову можуть стати НАБУ та САП. Нардеп зауважив, що у питанні з протестами за Федорова влада показала, що можливо проігнорувати думку людей, можливо йти проти відповідно суспільного обурення.

“Можливо все, ніхто не зупинить. Ані внутрішня сила, ані політики, які достатньо мляві і не могли нічого зробити або не хотіли в більшості випадків, окрім там декількох народних депутатів і не може зупинити навіть вулиця. І от це дуже  небезпечне відчуття. Однак я  переконаний, що вони недооцінюють силу українського народу в цьому плані. І, на жаль, всі далі сценарії можуть розвиватися негативно”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Зеленський “зачищає” конкурентів.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ADdiNiB3c34
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