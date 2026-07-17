“Влада пішла проти людей”: у Раді приголомшили правдою про позицію Зеленського

Президент України у четвер, 16 липня, своїм рішенням, так би мовити, поставив крапку у питанні призначення міністра оборони. Доручив виконувати обов’язки Євгенію Хмарі, далі буде його пропонувати на міністра. У Раді таке рішення відверто “рознесли”, не тільки через процедурні порушення.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що насправді показує рішення Зеленського.

“Президент Зеленський вирішив, що він тепер і цар — вирішив в черговий раз замінити собою і Кабмін, і парламент. І в принципі зробив хід, який в їхній уяві мав заспокоїти весь натовп”, — пояснив політик.

Йдеться, за словами нардепа, про призначення поки в.о. міністра оборони Євгенія Хмари. Політик зазначив, що президент не може робити доручення — він подає кандидатуру на міністра оборони, але затверджує Рада. Призначає в.о. уряд.

“Тут президент одразу показав, що він думає і про Раду, і про Кабмін, і доручив, я так розумію, навіть не питаючи Кабмін”, — підкреслив політик.

Також він зазначив, що Хмара — військовий, а за законом посаду обіймати може тільки цивільна людина. І питання в тому, як буде врегульовано це питання.

У цій ситуації, за його словами, є два епізоди. Перший — це начебто мало б заспокоїти суспільство. Друге — ситуація відкриває можливість першому заступнику СБУ Олександру Покладу стати очільником СБУ. Таку заміну, за словами політика, давно обговорювали. Але тут теж момент — у керівника Офісу президента Буданова відверто погані відносини з Покладом.

Політик зазначив, що у всій цій ситуації влада відчула новий присмак.

“Що можна робити все, що завгодно, парламент все одно проголосує, і навіть попри велике суспільне обурення і мітинги все одно їм нічого не зроблять, тобто вже мітинги не лякають. Вони отримали ряд сильних позицій, які, очевидно, будуть використовувати далі з різними мотивами”, — зауважив народний депутат.

На його думку, наступними знову можуть стати НАБУ та САП. Нардеп зауважив, що у питанні з протестами за Федорова влада показала, що можливо проігнорувати думку людей, можливо йти проти відповідно суспільного обурення.

“Можливо все, ніхто не зупинить. Ані внутрішня сила, ані політики, які достатньо мляві і не могли нічого зробити або не хотіли в більшості випадків, окрім там декількох народних депутатів і не може зупинити навіть вулиця. І от це дуже небезпечне відчуття. Однак я переконаний, що вони недооцінюють силу українського народу в цьому плані. І, на жаль, всі далі сценарії можуть розвиватися негативно”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Зеленський “зачищає” конкурентів.