Влада готує рішучий крок: хто в Україні втратить бронювання

Український уряд готує масштабне посилення правил бронювання військовозобов’язаних працівників, і для бізнесу це може обернутися новою хвилею перевірок та невизначеності. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна, коментуючи майбутні зміни у системі визначення критично важливих підприємств.

За її словами, влада планує не лише підвищити вимоги до середньої зарплати на підприємствах – тепер вона має становити щонайменше три мінімальні зарплати. Ключова зміна стосується іншого: фактично всі компанії повинні будуть повторно пройти процедуру підтвердження свого статусу.

Протягом трьох місяців підприємства заново доводитимуть власну критичну важливість для економіки або громади. При цьому критерії перевірятимуть та погоджуватимуть одразу кілька структур, зокрема Міністерство оборони та Міністерство економіки.

У бізнес-середовищі вже занепокоєні тим, що навіть формальна відповідність вимогам не гарантує позитивного рішення. Остаточний вердикт ухвалюватиме профільний орган, а сам статус можуть переглядати у будь-який момент.

Особливе занепокоєння викликає критерій “важливого значення для галузі або громади”, який, за словами критиків, залишається надто розмитим і суб’єктивним. Саме через це система часто працює вибірково та створює нерівні умови для різних компаній.

Після оновлення правил контроль над бронюванням стане значно централізованішим. Уряд фактично посилює ручне управління процесом, що може суттєво вплинути як на великі підприємства, так і на середній бізнес.

Експерти вже попереджають: нові правила можуть перетворити процедуру бронювання на один із головних викликів для українських роботодавців у найближчі місяці.

