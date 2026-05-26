Власти готовят решительный шаг: кто в Украине потеряет бронирование

Украинское правительство готовит масштабное ужесточение правил бронирования военнообязанных работников, и для бизнеса это может обернуться новой волной проверок и неопределенности. Об этом сообщила народная депутат Нина Южанина, комментируя грядущие изменения в системе определения критически важных предприятий.

По ее словам, власти планируют не только повысить требования к средней зарплате на предприятиях – теперь они должны составлять не менее трех минимальных зарплат. Ключевое изменение относится к другому: фактически все компании должны будут повторно пройти процедуру подтверждения своего статуса.

В течение трех месяцев предприятия будут вновь доказывать собственную критическую важность для экономики или общины. При этом критерии будут проверять и согласовывать сразу несколько структур, в том числе Министерство обороны и Министерство экономики.

В бизнес-среде уже обеспокоены тем, что даже формальное соответствие требованиям не гарантирует положительного решения. Окончательный вердикт будет принимать профильный орган, а сам статус может быть пересмотрен в любой момент.

Особую обеспокоенность вызывает критерий "важного значения для отрасли или общины", который, по словам критиков, остается слишком размытым и субъективным. Именно поэтому система часто работает выборочно и создает неравные условия для разных компаний.

После обновления правил контроль над бронированием станет более централизованным. Правительство фактически усиливает ручное управление процессом, что может повлиять как на крупные предприятия, так и на средний бизнес.

Эксперты уже предупреждают: новые правила могут превратить процедуру бронирования в один из главных вызовов для украинских работодателей в ближайшие месяцы.

