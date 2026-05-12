"Власть готовит новые налоги и шкурняки": в Раде прогнозируют горячую пленарную неделю

С 12 мая Верховная Рада собирается на очередную пленарную неделю. Нардепы рассказали о решениях, которые планируется обсудить на заседаниях.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что неделя в Раде будет горячей. По его словам, на фоне коррупционных скандалов "власть готовит новые налоги и шкурняки".

"Очередная пленарная неделя в Верховной Раде обещает быть интересной, особенно на фоне новых, в том числе коррупционных, скандалов вокруг власти. Думаю, в Раду будут вызывать и Ермака, и Умерова — у депутатов стало больше вопросов после публикации новых фактов по делу "Миндичгейта", — отметил политик.

По его словам, вероятно снова будут рассматривать инициативы, которые представляют как якобы "требования МВФ" — налоги "на OLX", налогообложение посылок.

"Хотя на самом деле за этими историями власти часто пытаются скрыть собственные шкурняки и подают их обществу под лозунгами, что "это нужно для кредита". Но именно власть в свое время и закладывала в меморандум с МВФ истории о НДС для ФЛП, налогообложение посылок и продажи подержанных вещей — вместо того, чтобы бороться с контрабандой и коррупцией на таможне и налоговой”, — подчеркнул народный депутат.

Указал он и на вопрос о поправках к законопроектам, за которыми, вероятно, скрыты личные вопросы — как то правка в законопроекте о "налоге на OLX" по контролю над игорным бизнесом и лотереями.

