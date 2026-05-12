рада "Власть готовит новые налоги и шкурняки": в Раде прогнозируют горячую пленарную неделю
НОВОСТИ

"Власть готовит новые налоги и шкурняки": в Раде прогнозируют горячую пленарную неделю

Народный депутат Разумков рассказал о работе Рады

12 мая 2026, 13:34
Кречмаровская Наталия

С 12 мая Верховная Рада собирается на очередную пленарную неделю. Нардепы рассказали о решениях, которые планируется обсудить на заседаниях.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что неделя в Раде будет горячей. По его словам, на фоне коррупционных скандалов "власть готовит новые налоги и шкурняки".

"Очередная пленарная неделя в Верховной Раде обещает быть интересной, особенно на фоне новых, в том числе коррупционных, скандалов вокруг власти. Думаю, в Раду будут вызывать и Ермака, и Умерова — у депутатов стало больше вопросов после публикации новых фактов по делу "Миндичгейта", — отметил политик.

По его словам, вероятно снова будут рассматривать инициативы, которые представляют как якобы "требования МВФ" — налоги "на OLX", налогообложение посылок.

"Хотя на самом деле за этими историями власти часто пытаются скрыть собственные шкурняки и подают их обществу под лозунгами, что "это нужно для кредита". Но именно власть в свое время и закладывала в меморандум с МВФ истории о НДС для ФЛП, налогообложение посылок и продажи подержанных вещей — вместо того, чтобы бороться с контрабандой и коррупцией на таможне и налоговой”, — подчеркнул народный депутат.

Указал он и на вопрос о поправках к законопроектам, за которыми, вероятно, скрыты личные вопросы — как то правка в законопроекте о "налоге на OLX" по контролю над игорным бизнесом и лотереями.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты неоднократно высказывались о завозе трудовых мигрантов в Украину. Однако единственным выходом называют завершение войны и возвращение украинцев.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reel/1304047114441840/
