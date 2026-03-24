Війна йде по найгіршому сценарію: до якого плану готуються у Раді

Все більше підстав стверджувати, що ставка на переговори за посередництва США провалилися і варто готуватися до війни на роки з РФ. Президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику глави фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю підготувати план роботи парламенту в умовах, якщо Україні доведеться воювати "ще три роки". Про це йдеться у публікації УП "Переговорна "Санта-Барбара" без фіналу. Як у Зеленського готуються до нового етапу війни".

Один із очільників "Слуги народу" зазначив, що є розуміння, що перемовини в тристоронньому форматі, швидше за все, будуть поставлені на паузу, бо жодна зі сторін не готова йти на поступки. Тому потрібно готувати план існування нинішнього парламенту ще впродовж одного, двох, трьох років.

За інформацією "УП", займається цим перший заступник керівника фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець. Він не обмежений часовими рамками, але активно готує план.

За словами співрозмовників УП у "Слузі народу", зараз ідуть перемовини про те, за яких умов фракція могла би працювати в довгостроковій перспективі.

Також у владі працюють над налагодженням взаємодії між різними центрами впливу – урядом і Офісом президента.

За словами одного із представників команди президента, після звільнення з ОП Андрія Єрмака у співпраці ОП з парламентом "стало менше інтриг – більше роботи".

