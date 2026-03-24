Война идет по самому худшему сценарию: к какому плану готовятся в Раде

Все больше оснований утверждать, что ставка на переговоры при посредничестве США провалилась и стоит готовиться к войне на годы с РФ. Президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придется воевать еще три года. Об этом говорится в публикации УП "Переговорная "Санта-Барбара" без финала. Как у Зеленского готовятся к новому этапу войны".

Один из руководителей "Слуги народа" отметил, что есть понимание, что переговоры в трехстороннем формате, скорее всего, будут поставлены на паузу, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки. Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще один, два, три года.

По информации "УП", занимается этим первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец. Он не ограничен временными рамками, но активно готовит план.

По словам собеседников УП в "Слуге народа", сейчас идут переговоры о том, при каких условиях фракция могла бы работать в долгосрочной перспективе.

Также во власти работают над налаживанием взаимодействия между разными центрами влияния – правительством и Офисом президента.

По словам одного из представителей команды президента, после увольнения с ОП Андрея Ермака в сотрудничестве ОП с парламентом "стало меньше интриг – больше работы".

