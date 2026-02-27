Від Бандери-Леніна до пса Патрона: нардеп Бужанський розкритикував створення «рукотворних кумирів» в Україні

Народний депутат Максим Бужанський висловив різку критику сучасних суспільно-політичних процесів в Україні, вбачаючи в них ознаки відродження найгірших практик радянського ладу. На його думку, країна переживає трансформацію, що суперечить ідеям здорового капіталізму.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

"На наших очах відбувається тотальна радянізація країни, у найгіршому її прояві минулого. Сам Майдан перетворили на Жовтневу Революцію, де з одного боку всі хороші, з іншого — всі погані", — зазначив депутат у своєму дописі.

Бужанський стверджує, що в державі відбувається заміна одних ідолів іншими без зміни суті підходу. Він порівняв сучасну героїзацію з культом особи минулих часів, зазначивши, що історичні постаті та сучасні символи перетворюються на "рукотворних кумирів, якими потрібно забити все до нудоти, і тут же забути назавжди".

Політик також звернув увагу на зміну суспільної атмосфери, яку він описав як монолітну скелю всезагального схвалення або осуду.

"Весь цей калейдоскоп миготить хороводом на тлі нескінченного пошуку ворогів народу, через яких усе так. Ворогів усе більше, але краще не стає", — наголосив Бужанський, додавши, що суспільство переходить до колективної відповідальності, яку зазвичай вважають ознакою тоталітаризму.

Окрему критику депутат спрямував на осіб, які займаються публічним осудом опонентів. Він назвав їх "полум'яними комсомольцями, які нічого не вміють будувати, але навчилися професійно викривати та таврувати".

На завершення Максим Бужанський підкреслив, що нинішній шлях розвитку держави, на його переконання, є нескінченно далеким від "здорового капіталізму", за якого йому хотілося б пожити "заради різноманітності".

