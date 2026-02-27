От Бандеры-Ленина до пса Патрона: нардеп Бужанский подверг критике создание «рукотворных кумиров» в Украине

Народный депутат Максим Бужанский выразил резкую критику современных общественно-политических процессов в Украине, видя в них признаки возрождения худших практик советского строя. По его мнению, страна переживает трансформацию, противоречащую идеям здорового капитализма.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

"На наших глазах происходит тотальная советизация страны, в худшем ее проявлении прошлого. Сам Майдан превратили в Октябрьскую Революцию, где, с одной стороны, все хорошие, с другой — все плохие", — отметил депутат в своем сообщении.

Бужанский утверждает, что в государстве происходит замена одних идолов другими без изменения сущности подхода. Он сравнил современную героизацию с культом личности прошлых времен, отметив, что исторические фигуры и современные символы превращаются в "рукотворных кумиров, которыми нужно забить все до тошноты, и тут же забыть навсегда".

Политик также обратил внимание на изменение общественной атмосферы, которую он описал как монолитную скалу всеобщего одобрения или порицания.

"Весь этот калейдоскоп мелькает хороводом на фоне бесконечного поиска врагов народа, из-за которых все так. Врагов все больше, но лучше не становится", — подчеркнул Бужанский, добавив, что общество переходит к коллективной ответственности, обычно считают признаком тоталитаризма.

Отдельную критику депутат направил на лиц, занимающихся публичным осуждением оппонентов. Он назвал их "пламенными комсомольцами, которые ничего не умеют строить, но научились профессионально разоблачать и клеймить".

В завершение Максим Бужанский подчеркнул, что нынешний путь развития государства, по его убеждению, бесконечно далек от "здорового капитализма", при котором ему хотелось бы пожить "ради разнообразия".

