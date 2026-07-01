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В Україні з'явиться нова державна нагорода: деталі

Високою нагородою відзначатимуть не лише українців, а й іноземців, які допомагають наблизити вступ країни до Європейського Союзу

1 липня 2026, 13:08
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Кравцев Сергей

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про заснування нової державної нагороди – ордена Європи. Його планують вручати людям, які зробили особливий внесок у європейську інтеграцію України, зміцнення її безпеки та розвиток міжнародного співробітництва. За ухвалення законопроекту в першому читанні проголосували 274 народні депутати. Про це повідомили у Верховній Раді України.

В Україні з'явиться нова державна нагорода: деталі

Орден Європи. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом новою нагородою зможуть відзначати як громадян України, так і іноземних громадян. Орден присуджуватиметься за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу держави на отримання повноправного членства в Європейському Союзі.

Крім того, підставою для нагородження стане значний внесок у підвищення стійкості України, захист її незалежності та зміцнення безпеки європейського континенту. Законопроект також передбачає можливість вручення ордену за розвиток міжнародного співробітництва, підтримку демократії, миру та добросусідських відносин.

Таким чином, нова державна нагорода має стати символом визнання зусиль тих, хто сприяє євроінтеграції України як у країні, так і за її межами.

Поки що документ прийнято лише за основу. Попереду на нього чекає підготовка до другого читання, розгляд можливих поправок та остаточне голосування у парламенті. Після завершення законодавчої процедури орден Європи офіційно поповнить перелік державних нагород України та стане ще однією відзнакою для людей, які відіграли помітну роль у просуванні країни на шляху до членства в Європейському Союзі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні буде орден Європи, яким планують нагороджувати громадян України та іноземців за внесок у євроінтеграцію та підтримку держави у війні. Відповідний законопроект до Верховної Ради раніше подав президент Володимир Зеленський. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, наголосивши, що документ уже зареєстровано під номером 15359.




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Джерело: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/88357
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