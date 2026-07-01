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В Украине появится новая государственная награда: детали

Высокой наградой будут отмечать не только украинцев, но и иностранцев, которые помогают приблизить вступление страны в Европейский Союз

1 июля 2026, 13:08
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Кравцев Сергей

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об учреждении новой государственной награды – ордена Европы. Его планируют вручать людям, которые внесли особый вклад в европейскую интеграцию Украины, укрепление ее безопасности и развитие международного сотрудничества. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 274 народных депутата. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

В Украине появится новая государственная награда: детали

Орден Европы. Фото: из открытых источников

Согласно документу, новой наградой смогут отмечать как граждан Украины, так и иностранных граждан. Орден будет присуждаться за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса государства на получение полноправного членства в Европейском Союзе.

Кроме того, основанием для награждения станет значительный вклад в повышение устойчивости Украины, защиту ее независимости, а также укрепление безопасности европейского континента. Законопроект также предусматривает возможность вручения ордена за развитие международного сотрудничества, поддержку демократии, мира и добрососедских отношений.

Таким образом, новая государственная награда должна стать символом признания усилий тех, кто способствует евроинтеграции Украины как внутри страны, так и за ее пределами.

Пока документ принят только за основу. Впереди его ожидает подготовка ко второму чтению, рассмотрение возможных поправок и окончательное голосование в парламенте. После завершения законодательной процедуры орден Европы официально пополнит перечень государственных наград Украины и станет еще одним знаком отличия для людей, сыгравших заметную роль в продвижении страны на пути к членству в Европейском Союзе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине будет орден Европы, которым планируют награждать граждан Украины и иностранцев за вклад в евроинтеграцию и поддержку государства в войне. Соответствующий законопроект в Верховную Раду ранее подал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук, отметив, что документ уже зарегистрирован под номером 15359.




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Источник: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/88357
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