В Україні розглядають можливість скасування бронювань: у Раді зробили заяву

Влада розглядає варіанти перегляду підходів до бронювання працівників деяких підприємств на тлі нестачі мобілізаційного ресурсу. Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Парламентарій зазначив, що одним із варіантів поповнення особового складу українського війська є часткове зняття бронювання із працівників підприємств.

Нардеп розповів, що представники ЗСУ можуть прийти на підприємство та обрати собі адекватних людей без шкідливих звичок, людей, які не мають інвалідності.

Це абсолютно нормальні люди, фахівці, і, звісно, ЗСУ хочуть поповнитися ними, уточнив політик.

Варто зазначити, що раніше у подібному ключі висловився народний депутат Руслан Горбенко. Він в ефірі на Youtube-каналі "Суперпозиція" зазначив, що готується справді відчутна реформа мобілізації. За його словами, потрібно проводити аудит і Національної поліції, і Збройних сил України Національної гвардії та Служби безпеки та прикордонників.

"Одних прикордонників 90 000. Давайте зробимо аудит, хто чим займається. І дуже важливо чиновники, які теж заброньовані. Я постійно наводжу приклад, що у тимчасово окупованій Луганській області (99,9% — окуповано) вважається приблизно до 5 000 заброньованих чиновників. Це державні, це державні. вони там отримують гроші. Ми не розуміємо, що вони роблять, де вони перебувають і якою є їхня ефективність у відображенні збройної агресії Росії", – пояснив політик.



