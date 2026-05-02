logo_ukra

BTC/USD

78285

ETH/USD

2302.65

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В Україні розглядають можливість скасування бронювань: у Раді зробили заяву
НОВИНИ

В Україні розглядають можливість скасування бронювань: у Раді зробили заяву

Частина працівників підприємств може втратити бронювання

2 травня 2026, 12:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Влада розглядає варіанти перегляду підходів до бронювання працівників деяких підприємств на тлі нестачі мобілізаційного ресурсу. Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Парламентарій зазначив, що одним із варіантів поповнення особового складу українського війська є часткове зняття бронювання із працівників підприємств.

Нардеп розповів, що представники ЗСУ можуть прийти на підприємство та обрати собі адекватних людей без шкідливих звичок, людей, які не мають інвалідності.     

Це абсолютно нормальні люди, фахівці, і, звісно, ЗСУ хочуть поповнитися ними, уточнив політик.                                  

Варто зазначити, що раніше у подібному ключі висловився народний депутат Руслан Горбенко. Він в ефірі на Youtube-каналі "Суперпозиція" зазначив, що готується справді відчутна реформа мобілізації. За його словами, потрібно проводити аудит і Національної поліції, і Збройних сил України Національної гвардії та Служби безпеки та прикордонників.

"Одних прикордонників 90 000. Давайте зробимо аудит, хто чим займається. І дуже важливо чиновники, які теж заброньовані. Я постійно наводжу приклад, що у тимчасово окупованій Луганській області (99,9% — окуповано) вважається приблизно до 5 000 заброньованих чиновників. Це державні, це державні. вони там отримують гроші. Ми не розуміємо, що вони роблять, де вони перебувають і якою є їхня ефективність у відображенні збройної агресії Росії", – пояснив політик.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини