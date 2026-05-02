В Украине рассматривают возможность отмены бронирований: в Раде сделали заявление

Кравцев Сергей
Власти рассматривают варианты пересмотра подходов к бронированию работников некоторых предприятий на фоне нехватки мобилизационного ресурса. Об этом заявил нардеп Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Парламентарий отметил, что одним из вариантов пополнения личного состава украинского войска является частичное снятие бронирования с работников предприятий.
Нардеп рассказал, что представители ВСУ могут прийти на предприятие и выбрать себе адекватных людей без вредных привычек, людей, не имеющих инвалидности.
Это абсолютно нормальные люди, специалисты, и, конечно, ВСУ хотят пополниться ими, уточнил политик.
Стоит отметить, что ранее в подобном ключе высказался народный депутат Руслан Горбенко. Он в эфире на Youtube-канале "Суперпозиция" отметил, что готовится действительно ощутимая реформа мобилизации. По его словам, нужно проводить аудит и Национальной полиции, и Вооруженных сил Украины Национальной гвардии и Службы безопасности, и пограничников.