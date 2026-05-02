В Украине рассматривают возможность отмены бронирований: в Раде сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине рассматривают возможность отмены бронирований: в Раде сделали заявление

Часть работников предприятий может потерять бронь

2 мая 2026, 12:34
Кравцев Сергей

Власти рассматривают варианты пересмотра подходов к бронированию работников некоторых предприятий на фоне нехватки мобилизационного ресурса. Об этом заявил нардеп Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В Украине рассматривают возможность отмены бронирований: в Раде сделали заявление

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, что одним из вариантов пополнения личного состава украинского войска является частичное снятие бронирования с работников предприятий. 

Нардеп рассказал, что представители ВСУ могут прийти на предприятие и выбрать себе адекватных людей без вредных привычек, людей, не имеющих инвалидности.

Это абсолютно нормальные люди, специалисты, и, конечно, ВСУ хотят пополниться ими, уточнил политик.

Стоит отметить, что ранее в подобном ключе высказался народный депутат Руслан Горбенко. Он в эфире на Youtube-канале "Суперпозиция" отметил, что готовится действительно ощутимая реформа мобилизации. По его словам, нужно проводить аудит и Национальной полиции, и Вооруженных сил Украины Национальной гвардии и Службы безопасности, и пограничников.

"Одних пограничников 90 000. Давайте сделаем аудит, кто чем занимается. И очень важно чиновники, которые тоже забронированы. Я постоянно привожу пример, что во временно оккупированной Луганской области (99,9% — оккупировано) считается примерно до 5 000 забронированных чиновников. Это государственные, военные администрации, областные, местные, коммунальные предприятия. И они там получают деньги. Мы не понимаем, что они делают, где они находятся и какова их эффективность в отражении вооруженной агрессии России", – пояснил политик.




