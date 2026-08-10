Україну знову чекають блекаути: у Раді назвали головний провал влади

Народний депутат Володимир Ар'єв різко розкритикував владу через підготовку України до майбутньої зими. Він заявив, що напередодні вже п'ятого опалювального сезону в умовах повномасштабної війни енергетична система країни знову залишається недостатньо захищеною від російських ударів.

Блекаут. Фото: із відкритих джерел

У своєму дописі Ар'єв звернув увагу на кадрову ситуацію в уряді. За його словами, підготовкою енергетики до зими нині займається Денис Шмигаль, який раніше працював в уряді Юлії Свириденко. Саму Свириденко, як стверджує нардеп, звільнили, зокрема, через претензії до підготовки до опалювального сезону.

Ар'єв також згадав колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, звинувативши його у неналежній підготовці енергетики до російських атак.

Окремо нардеп заявив про проблему розподіленої генерації. За його оцінкою, мала та середня маневрена генерація наразі здатна покрити лише близько 10% зимового дефіциту електроенергії.

"Наближається п'ята зима повномасштабної війни, а енергетика стабільно не готова", — написав Ар'єв.

Він також розкритикував заяви президента Володимира Зеленського про те, що всі великі електростанції пошкоджені. На думку нардепа, проблема полягає не лише у самих пошкодженнях, а й у тому, що за роки війни Україна не створила достатнього резерву розосередженої генерації.

Ще одним провалом Ар'єв назвав ситуацію з укриттями. Він звернув увагу, що Верховна Рада планує звернутися до міжнародних партнерів щодо активізації Коаліції укриттів, яка, за його словами, існує ще з минулого року.

Нардеп назвав це фактично визнанням владою власної неспроможності самостійно забезпечити належний захист населення.

Водночас важливо зазначити, що наведені оцінки та звинувачення є позицією самого Ар'єва. Він не навів у дописі детальної статистики чи документальних підтверджень щодо заявленого обсягу зимового дефіциту та причин недостатнього розвитку розподіленої генерації.

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