Украину снова ждут блекауты: в Раде назвали главный провал власти

Народный депутат Владимир Арьев резко раскритиковал власть из-за подготовки Украины к предстоящей зиме. Он заявил, что в преддверии уже пятого отопительного сезона в условиях полномасштабной войны энергетическая система страны снова остается недостаточно защищенной от российских ударов.

Блекаут. Фото: из открытых источников

В своем сообщении Арьев обратил внимание на кадровую ситуацию в правительстве. По его словам, подготовкой энергетики к зиме сейчас занимается Денис Шмигаль, ранее работавший в правительстве Юлии Свириденко. Саму Свириденко, как утверждает нардеп, уволили, в частности, из-за претензий к подготовке к отопительному сезону.

Арьев также упомянул бывшего министра энергетики Германа Галущенко, обвинив его в ненадлежащей подготовке энергетики к российским атакам.

Отдельно нардеп заявил о проблеме распределенной генерации. По его оценке, малая и средняя маневренная генерация способна покрыть лишь около 10% зимнего дефицита электроэнергии.

"Приближается пятая зима полномасштабной войны, а энергетика стабильно не готова", — написал Арьев.

Он также подверг критике заявления президента Владимира Зеленского о том, что все крупные электростанции повреждены. По мнению нардепа, проблема заключается не только в самих повреждениях, но и в том, что за годы войны Украина не создала достаточно резерва рассредоточенной генерации.

Еще одним провалом Арьев назвал ситуацию с укрытиями. Он обратил внимание, что Верховная Рада планирует обратиться к международным партнерам по активизации Коалиции укрытий, которая, по его словам, существует еще с прошлого года.

Нардеп назвал это фактически признанием властями собственной несостоятельности самостоятельно обеспечить должную защиту населения.

В то же время, важно отметить, что приведенные оценки и обвинения являются позицией самого Арьева. Он не привел в сообщении детальную статистику или документальные подтверждения относительно заявленного объема зимнего дефицита и причин недостаточного развития распределенной генерации.

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