Українська делегація в ОАЕ виконала два ключові завдання та зірвала провокаційний сценарій Кремля
Українська делегація в ОАЕ виконала два ключові завдання та зірвала провокаційний сценарій Кремля

Нардеп Мережко розповів, навіщо Україна вела переговори в ОАЕ і до чого тут Трамп

6 лютого 2026, 07:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговори України в Об'єднаних Арабських Еміратах мали набагато ширший зміст, ніж лише питання визволення полонених. Українська делегація мала відразу дві стратегічні цілі – і обидві були успішно досягнуті. Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Українська делегація в ОАЕ виконала два ключові завдання та зірвала провокаційний сценарій Кремля

Олександр Мережко. Фото: із відкритих джерел

За його словами, одне з головних завдань Києва полягало в тому, щоб утримати президента США Дональда Трампа в активному переговорному процесі. Мережко наголосив, що повний вихід американського лідера з діалогу став би вкрай негативним сценарієм для України.

Друга мета стосувалася протидії провокаціям з боку Кремля. Як зазначив парламентарій, Росія намагається представити Україну як бік, не зацікавлений у світі, використовуючи це у дипломатичних іграх із західними партнерами.

"Ми прагнемо нейтралізувати спроби Путіна звинуватити Україну в небажанні припиняти війну. Це свідомі провокації, спрямовані на дестабілізацію ситуації всередині країни та маніпуляцію нашими американськими партнерами", — пояснив Мережко в ефірі Радіо Свобода.

Він додав, що ключовим каменем спотикання на переговорах залишається територіальне питання. Зокрема, йдеться про вимогу Москви вивести українські війська з території Донецької області, яку в Києві називають абсурдною та свідомо неприйнятною.

На думку нардепа, виходом із ситуації може стати повернення до раніше озвученого плану Дональда Трампа – безумовного припинення вогню вздовж лінії фронту з наданням Україні надійних гарантій безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час мирних переговорів в Абу-Дабі Росія посилила свої вимоги щодо майбутнього статусу Донбасу. Кремль домагається як фактичного контролю над регіоном, а й його офіційного визнання російської території. Про це повідомляє російське агентство ТАРС із посиланням на "західне джерело".

У ході переговорів сторони обговорюють економічні аспекти, територіальні питання та механізм припинення вогню. Російська сторона наполягає на тому, щоб міжнародне співтовариство визнало його контроль над окупованим Донбасом. Джерела підкреслюють, що для Москви це питання "вкрай важливе", проте не уточнюється, чи мають на увазі визнання лише учасники переговорів, чи ширше міжнародне схвалення.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=slr02jnNsek
