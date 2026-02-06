logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Украинская делегация в ОАЭ выполнила две ключевые задачи и сорвала провокационный сценарий Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская делегация в ОАЭ выполнила две ключевые задачи и сорвала провокационный сценарий Кремля

Нардеп Мережко рассказал, зачем Украина вела переговоры в ОАЭ и при чём здесь Трамп

6 февраля 2026, 07:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговоры Украины в Объединённых Арабских Эмиратах имели гораздо более широкий смысл, чем только вопрос освобождения пленных. Украинская делегация преследовала сразу две стратегические цели – и обе были успешно достигнуты. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Украинская делегация в ОАЭ выполнила две ключевые задачи и сорвала провокационный сценарий Кремля

Александр Мережко. Фото: из открытых источников

По его словам, одна из главных задач Киева заключалась в том, чтобы удержать президента США Дональда Трампа в активном переговорном процессе. Мережко подчеркнул, что полный выход американского лидера из диалога стал бы крайне негативным сценарием для Украины.

Вторая цель касалась противодействия провокациям со стороны Кремля. Как отметил парламентарий, Россия пытается представить Украину как сторону, не заинтересованную в мире, используя это в дипломатических играх с западными партнёрами.

"Мы стремимся нейтрализовать попытки Путина обвинить Украину в нежелании прекращать войну. Это сознательные провокации, направленные на дестабилизацию ситуации внутри страны и манипуляции нашими американскими партнёрами", — пояснил Мережко в эфире Радио Свобода.

Он добавил, что ключевым камнем преткновения на переговорах остаётся территориальный вопрос. В частности, речь идёт о требовании Москвы вывести украинские войска с территории Донецкой области, которое в Киеве называют абсурдным и заведомо неприемлемым.

По мнению нардепа, выходом из ситуации может стать возвращение к ранее озвученному плану Дональда Трампа – безусловному прекращению огня вдоль линии фронта с предоставлением Украине надёжных гарантий безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время мирных переговоров в Абу-Даби Россия ужесточила свои требования по поводу будущего статуса Донбасса. Кремль добивается не только фактического контроля над регионом, но и его официального признания российской территории. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на "западный источник".

В ходе переговоров стороны обсуждают экономические аспекты, территориальные вопросы и механизм прекращения огня. Российская сторона настаивает на том, чтобы международное сообщество признало его контроль над оккупированным Донбассом. Источники подчеркивают, что для Москвы этот вопрос "крайне важен", однако не уточняется, имеется ли в виду признание только участниками переговоров, или более широкое международное одобрение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=slr02jnNsek
Теги:

Новости

Все новости