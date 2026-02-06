Украинская делегация в ОАЭ выполнила две ключевые задачи и сорвала провокационный сценарий Кремля

Переговоры Украины в Объединённых Арабских Эмиратах имели гораздо более широкий смысл, чем только вопрос освобождения пленных. Украинская делегация преследовала сразу две стратегические цели – и обе были успешно достигнуты. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Александр Мережко. Фото: из открытых источников

По его словам, одна из главных задач Киева заключалась в том, чтобы удержать президента США Дональда Трампа в активном переговорном процессе. Мережко подчеркнул, что полный выход американского лидера из диалога стал бы крайне негативным сценарием для Украины.

Вторая цель касалась противодействия провокациям со стороны Кремля. Как отметил парламентарий, Россия пытается представить Украину как сторону, не заинтересованную в мире, используя это в дипломатических играх с западными партнёрами.

"Мы стремимся нейтрализовать попытки Путина обвинить Украину в нежелании прекращать войну. Это сознательные провокации, направленные на дестабилизацию ситуации внутри страны и манипуляции нашими американскими партнёрами", — пояснил Мережко в эфире Радио Свобода.

Он добавил, что ключевым камнем преткновения на переговорах остаётся территориальный вопрос. В частности, речь идёт о требовании Москвы вывести украинские войска с территории Донецкой области, которое в Киеве называют абсурдным и заведомо неприемлемым.

По мнению нардепа, выходом из ситуации может стать возвращение к ранее озвученному плану Дональда Трампа – безусловному прекращению огня вдоль линии фронта с предоставлением Украине надёжных гарантий безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время мирных переговоров в Абу-Даби Россия ужесточила свои требования по поводу будущего статуса Донбасса. Кремль добивается не только фактического контроля над регионом, но и его официального признания российской территории. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на "западный источник".

В ходе переговоров стороны обсуждают экономические аспекты, территориальные вопросы и механизм прекращения огня. Российская сторона настаивает на том, чтобы международное сообщество признало его контроль над оккупированным Донбассом. Источники подчеркивают, что для Москвы этот вопрос "крайне важен", однако не уточняется, имеется ли в виду признание только участниками переговоров, или более широкое международное одобрение.



