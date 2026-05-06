У владі готують жорстку чистку підприємств із бронюванням: кого відправлять на фронт

В Україні можуть суттєво скоротити кількість підприємств, які мають статус критично важливих і право бронювати працівників від мобілізації. Як заявив народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко, наразі існує негласне завдання зменшити їхню кількість на 10-20%.

Бронювання від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

За його словами, критерії отримання такого статусу вже регулярно посилюються, а саму систему намагаються очистити від зловживань. Депутат наголошує: питання бронювання має балансувати між потребами фронту та економіки, адже саме бізнес забезпечує наповнення бюджету для фінансування оборони.

Водночас, як визнає Руслан Горбенко, частина компаній користується механізмом формально, не демонструючи реального зростання виробництва. Саме тому перевірки вже активізовано: представники ТЦК працюють разом із співробітниками СБУ, щоб мінімізувати корупційні ризики.

Особливу увагу планують приділити підприємствам оборонно-промислового комплексу, які мають право на 100% бронювання персоналу.

За словами нардепа, ключове питання – ефективність: якщо кількість працівників зростає, а виробництво майже не змінюється, такі випадки потребують негайного аудиту.

Горбенко також пропонує ширше використовувати цифрові інструменти та штучний інтелект для контролю системи бронювання. Окремо він виступає за перевірку роботи ТЦК, наголошуючи на неприпустимості ситуацій, коли мобілізаційні заходи шкодять економіці, зокрема, через зупинку вантажів і мобілізацію водіїв, які перевозять критично важливі товари.

Читайте також на порталі "Коментарі" — “Платна відстрочка від мобілізації”: що насправді розглядають у Раді та яким має бути бронювання.



