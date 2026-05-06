logo_ukra

BTC/USD

82293

ETH/USD

2411.26

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада У владі готують жорстку чистку підприємств із бронюванням: кого відправлять на фронт
commentss НОВИНИ Всі новини

У владі готують жорстку чистку підприємств із бронюванням: кого відправлять на фронт

Критерії посилюють щокварталу, а перевірки вже йдуть разом із СБУ - під ударом навіть оборонка

6 травня 2026, 11:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Україні можуть суттєво скоротити кількість підприємств, які мають статус критично важливих і право бронювати працівників від мобілізації. Як заявив народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко, наразі існує негласне завдання зменшити їхню кількість на 10-20%.

У владі готують жорстку чистку підприємств із бронюванням: кого відправлять на фронт

Бронювання від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

За його словами, критерії отримання такого статусу вже регулярно посилюються, а саму систему намагаються очистити від зловживань. Депутат наголошує: питання бронювання має балансувати між потребами фронту та економіки, адже саме бізнес забезпечує наповнення бюджету для фінансування оборони.

Водночас, як визнає Руслан Горбенко, частина компаній користується механізмом формально, не демонструючи реального зростання виробництва. Саме тому перевірки вже активізовано: представники ТЦК працюють разом із співробітниками СБУ, щоб мінімізувати корупційні ризики.

Особливу увагу планують приділити підприємствам оборонно-промислового комплексу, які мають право на 100% бронювання персоналу. 

За словами нардепа, ключове питання – ефективність: якщо кількість працівників зростає, а виробництво майже не змінюється, такі випадки потребують негайного аудиту.

Горбенко також пропонує ширше використовувати цифрові інструменти та штучний інтелект для контролю системи бронювання. Окремо він виступає за перевірку роботи ТЦК, наголошуючи на неприпустимості ситуацій, коли мобілізаційні заходи шкодять економіці, зокрема, через зупинку вантажів і мобілізацію водіїв, які перевозять критично важливі товари.

Читайте також на порталі "Коментарі" — “Платна відстрочка від мобілізації”: що насправді розглядають у Раді та яким має бути бронювання.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://telegraf.ua/ukr/ukrayina/5939353-e-neglasniy-nakaz-zmenshiti-kilkist-kritichnikh-pidpriemstv-v-radi-rozpovili-yak-zminitsya-bronyuvannya
Теги:

Новини

Всі новини