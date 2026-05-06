Во власти готовят жесткую чистку предприятий с бронированием: кого отправят на фронт

В Украине могут значительно сократить количество предприятий, имеющих статус критически важных и право бронировать работников от мобилизации. Как заявил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, существует негласная задача уменьшить их количество на 10-20%.

По его словам, критерии получения такого статуса уже регулярно ужесточаются, а саму систему пытаются очистить от злоупотреблений. Депутат отмечает, что вопрос бронирования должен балансировать между потребностями фронта и экономики, ведь именно бизнес обеспечивает наполнение бюджета для финансирования обороны.

В то же время, как признает Руслан Горбенко, часть компаний пользуется механизмом формально, не показывая реального роста производства. Именно поэтому проверки уже активизированы: представители ТЦК работают вместе с сотрудниками СБУ, чтобы минимизировать коррупционные риски.

Особое внимание планируется уделить предприятиям оборонно-промышленного комплекса, имеющим право на 100% бронирование персонала.

По словам нардепа, ключевой вопрос – эффективность: если количество работников растет, а производство почти не меняется, такие случаи нуждаются в немедленном аудите.

Горбенко также предлагает широко использовать цифровые инструменты и искусственный интеллект для контроля системы бронирования. Отдельно он выступает за проверку работы ТЦК, отмечая недопустимость ситуаций, когда мобилизационные меры вредят экономике, в частности, из-за остановки грузов и мобилизации водителей, перевозящих критически важные товары.

