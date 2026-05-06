logo

BTC/USD

82293

ETH/USD

2411.26

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Во власти готовят жесткую чистку предприятий с бронированием: кого отправят на фронт
commentss НОВОСТИ Все новости

Во власти готовят жесткую чистку предприятий с бронированием: кого отправят на фронт

Критерии усиливают ежеквартально, а проверки уже идут вместе с СБУ – под ударом даже оборонка

6 мая 2026, 11:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине могут значительно сократить количество предприятий, имеющих статус критически важных и право бронировать работников от мобилизации. Как заявил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, существует негласная задача уменьшить их количество на 10-20%.

Во власти готовят жесткую чистку предприятий с бронированием: кого отправят на фронт

Бронирование от мобилизации. Фото: из открытых источников

По его словам, критерии получения такого статуса уже регулярно ужесточаются, а саму систему пытаются очистить от злоупотреблений. Депутат отмечает, что вопрос бронирования должен балансировать между потребностями фронта и экономики, ведь именно бизнес обеспечивает наполнение бюджета для финансирования обороны.

В то же время, как признает Руслан Горбенко, часть компаний пользуется механизмом формально, не показывая реального роста производства. Именно поэтому проверки уже активизированы: представители ТЦК работают вместе с сотрудниками СБУ, чтобы минимизировать коррупционные риски.

Особое внимание планируется уделить предприятиям оборонно-промышленного комплекса, имеющим право на 100% бронирование персонала.

По словам нардепа, ключевой вопрос – эффективность: если количество работников растет, а производство почти не меняется, такие случаи нуждаются в немедленном аудите.

Горбенко также предлагает широко использовать цифровые инструменты и искусственный интеллект для контроля системы бронирования. Отдельно он выступает за проверку работы ТЦК, отмечая недопустимость ситуаций, когда мобилизационные меры вредят экономике, в частности, из-за остановки грузов и мобилизации водителей, перевозящих критически важные товары.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Платная отсрочка от мобилизации": что на самом деле рассматривают в Раде и каким должно быть бронирование.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.ua/ukr/ukrayina/5939353-e-neglasniy-nakaz-zmenshiti-kilkist-kritichnikh-pidpriemstv-v-radi-rozpovili-yak-zminitsya-bronyuvannya
Теги:

Новости

Все новости