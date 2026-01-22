У День Соборності багато політиків та медійних особистостей вітають українців та наголошують, що ми всі маємо об’єднатися заради перемоги та закінчення війни. Народний депутат Олексій Гончаренко також наголосив, що рано чи пізно в Україні візьме верх нормальність та адекватність, а війна закінчиться.

У Верховній Раді заговорили про нормальність: до чого закликають

"Зараз дуже сильне є відчуття, що нас окупували в медіапросторі купка людей, які нав’язують нам безкінечно якийсь дивний наратив: те говори, так говори, те не говори, того не слухай, те не читай, а ось цей зашквар, а той не зашквар, а от той пожартував не так, тому треба слухати жарти того. І ось це все перетворюється на таку зрозумілу дихотомію: ти за Мандзюк, яка закликає бити російськомовних дітей, чи за Алхім, яка каже, що путін молодець. І людина між цими двома полюсами шукає: так за кого ж вона? Не треба ні туди, ні сюди. Треба бути собою. Нас, НОРМАЛЬНИХ людей, в цій країні — 99%. Це не країна Мандзюк чи Алхім. Це — наша країна", – наголошує нардеп.

Він також підкреслює, що дуже гостро в Україні стоїть мовне питання і деякі особи намагаються розділити та розсварити українців.

"Мене дратує цей тон про "українізацію" Харкова. Це коли таке сталося, що ми маємо український Харків українізувати? Це що значить? Харків є невід’ємною частиною нашої країни. Як і Одеса. Як і Львів. Як і Запоріжжя. Як і Дніпро. Ми і є Україна. Не існує якихось правильних та неправильних українців. Не можна українізувати те, що І ТАК Є УКРАЇНОЮ", – підкреслив політик.

За словами Гончаренка, все це рано чи пізно пройде, настане мир, а українці в нормальній країні будуть жити.

"Народжувати дітей. Грати в футбол. Дивитися Холостяк. Ходити на Атлас. Всі ці люди, які бігають, всіх відміняють, все кенселять і розповідають про те, хто і як, і що має думати та говорити, — врємєнщики. Ніколи в своєму житті нічого не побудували. А ми з вами будували, будуємо і відбудуємо. Обіймаю кожного. Нас набагато більше, ніж вам здається. Ви не одні", – резюмував політик.

